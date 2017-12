„Salvarea spitalelor”: fondurile europene nerambursabile

Multe dintre spitalele din România arată mai ceva ca după război: pereţii stau să cadă, saloanele sunt insalubre, uşile încăperilor, mucegăite, abia dacă se mai închid, ferestrele ca vai de ele, grupurile sanitare nefuncţionale, fără duşuri, podelele deteriorate. Sunt clădiri în care nu s-a investit niciodată. Nu s-a alocat nici măcar un leu pentru lucrări de reparaţii. Au trecut zeci de ani, şi cum era de aşteptat, reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică se văd în imposibilitatea de a elibera autorizaţii sanitare de funcţionare. Nu au cum să elibereze documentele în condiţiile de faţă. Sunt spitale care, aşa cum au fost construite iniţial - unele încăperi având la acea vreme alte destinaţii, ulterior transformându-se în saloane - nu respectă niciun circuit impus. Acum, în prag de obţinere a acreditărilor, absolut necesare spitalelor, managerii caută fel şi fel de soluţii pentru a-şi pune la punct unităţile. Şi cum perioada financiară dificilă cu care se confruntă ţara noastră restricţionează serios şi bugetul Sănătăţii, ei caută fonduri din alte surse. Fie cerşesc sponsorizări, fie caută fel şi fel de metode pentru a accesa fonduri europene, fonduri pentru care trebuie alcătuite programe credibile, programe care să convingă pe deplin că-şi merită banii alocaţi. Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, dr. Erdin Borgazi, este unul dintre managerii de spitale care speră în obţinerea unui asemenea fond. „Am căutat fel şi fel de variante şi ne-am oprit la accesarea unui fond european. Pentru asta, am aflat că trebuie să avem un centru de cercetare şi dezvoltare în cadrul spitalului. Am întocmit imediat toate documentele necesare, pentru că îndeplinim toate condiţiile, şi le-am depus încă din luna februarie a anului, iar acum aşteptăm”, a declarat managerul. Spitalul de Pneumoftizilogie din Palazu Mare are şanse mari să primească acreditarea centrului, având în vedere punctajul mare obţinut, în comparaţie cu alte unităţi sanitare. Imediat ce va fi acreditat centrul, conducerea spitalului va putea să acceseze fondurile absolut necesare. „Avem în plan să accesăm fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea şi modernizarea spitalului. Vrem să construim o clădire care să unească cele două pavilioane, unde să funcţioneze un serviciu de internări-externări, o sală de aşteptare, un birou de întocmire a documentelor medicale, un cabinet de consultaţii, grupuri sanitare separate, şi nu numai. Astfel, vom putea primi aviz sanitar pozitiv din partea Direcţiei de Sănătate”, a mai spus managerul. De asemenea, la nivelul spitalului mai există în pregătire un proiect de creare a unei reţele de transmisie de bază de date, prin fibră optică. Este vorba despre un proiect în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2010 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.