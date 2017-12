„Salvaţi copiii”, în sprijinul Spitalului de Urgenţă

Organizaţia „Salvaţi Copiii” are un deziderat cu care toţi suntem de acord: „Niciun copil nu trebuie să moară! Fiecare copil contează!”. Datele statistice ce au fost date publicităţii - potrivit cărora România se menţine pe primul loc în UE cu o rată a mortalităţii infantile ridicată, respectiv 9,4/1.000 de copii născuţi vii, faţă de rata mediei europeană de 4,1/1.000 copii născuţi vii - au dus la iniţiativa „Salvaţi Copiii” de a organiza numeroase campanii de strângere de fonduri, bani cu care au fost dotate maternităţi din ţară. Campaniile „Salvaţi Copiii” nu se opresc. În curând i se va întinde o mână de ajutor şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, implicit nou-născuţilor. Pe 8 şi 9 decembrie, în incinta City Park Mall, la parter, între orele 12.00 şi 21.00, se va derula campania „Bun venit pe lume”. Mai exact, acţiunea constă într-o expoziţie de body-uri pentru nou-născuţi, cu vânzare. Organizatorii spun că vor fi amplasate aprox. 200 de produse (reprezentând o parte din numărul copiilor mai mici de un an care au murit în 2011, în România). Pentru o donaţie de 50 de lei realizată de una sau mai multe persoane, un body va fi înlăturat de pe suport. „Prin acest mecanism al campaniei ne dorim să arătăm rezultatul direct al donaţiei şi să demonstrăm că orice implicare ajută pentru salvarea vieţii unui copil. Mesajul campaniei este “Ai putea să-i spui bun venit pe lume”. La sfârşit, body-urile vor fi curăţate şi donate SCJU”, potrivit organizatorilor. Pentru a face Campania cât mai vizibilă şi atractivă vor exista şi două ateliere, susţinute de voluntarii „Salvaţi Copiii”: unul de personalizare a body-urilor donate şi unul creativ pentru copii “Atelierul lui Moş Crăciun”, mai spun organizatorii. Atât preşedintele filialei Constanţa „Salvaţi Copiii”, Carmen Faliboga, cât şi managerul zonal al Centrului educaţional pentru copiii şi tinerii din comunităţile defavorizate Constanţa al organizaţiei, Loredana Turiceanu, prezente vineri la SCJU, au subliniat importanţa implicării în derularea campaniei, făcând referire la lipsurile din spitalele din România, fapt care pune în pericol viaţa nou-născuţilor. Necesităţile Secţiei de Neonatologie a SCJU Constanţa sunt numeroase, a spus şeful dr. Livica Frăţiman, care a adăugat că, din păcate, numărul prematurilor ce vin pe lume în ultima perioada s-a dublat, aşa că şi riscurile ca ei să se stingă prea devreme sunt mari, în lipsa unor dotări moderne, de ultimă oră. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, apreciază gestul organizaţiei ca „o revenire la normalitate”, în contextul în care ei vin din afara sistemului, dar totuşi vor să dea o mână de ajutor. Dr. Căpăţână a reamintit necesitatea înfiinţării unui Spital Materno-Infantil la Constanţa, precizând că în toate discuţiile purtate cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-a regăsit acest proiect, ce are toate şansele să îşi pună bazele în 2013. Până atunci se încearcă modernizarea Secţiei de Neonatologie a SCJU, cea mai mare din judeţ, care tratează toate cazurile complexe. În campania „Salvaţi Copiii” s-au implicat şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar şi ai Direcţiei pentru Protecţia Copilului.

“Bun venit pe lume” este parte a programului de reducere a mortalităţii infantile “Fiecare copil contează”, demarat de Organizaţia „Salvaţi Copiii” împreună cu compania GlaxoSmithKline. Parte a campaniei mondiale Every One, care urmăreşte reducerea mortalităţii infantile şi a copiilor până la cinci ani, proiectul “Fiecare copil contează” îşi propune diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani din România, în perioada 2010 - 2015. În România mor în primele luni de viaţă de două ori mai mulţi copii faţă de media europeană. Anul trecut, la fiecare cinci ore, în România a murit un copil care nu împlinise încă un an. Una dintre cauze este prematuritatea - pentru că vin prea devreme, prematurii sunt fragili - chiar şi un fir de praf le poate fi fatal. Rata naşterilor premature, un factor de risc major al mortalităţii infantile, se ridică în ţara noastră la 9%, dublu faţă de alte state europene, clasând România în topul deceselor infantile din UE, potrivit datelor date publicităţii în 2010 de către Asociaţia Română de Neonatologie. Prematuritatea şi complicaţiile pe care aceasta le induce reduc drastic speranţa de viaţă a celor aproximativ 20.000 de copii care se nasc anual înainte de termen.