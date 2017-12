„Salvaţi Copiii” va dota 15 maternităţi din ţară

„Salvaţi Copiii” va dota, în perioada următoare, 15 maternităţi şi secţii de nou-născuţi din Bucureşti şi din ţară şi va dezvolta, de asemenea, programe de suport socio-medical pentru 2.024 de femei însărcinate, tinere mămici şi copiii acestora, au anunţat ieri reprezentanţii organizaţiei. Valoarea totală a investiţiilor realizate de „Salvaţi Copiii” este de 1.090.000 de lei. Suma necesară pentru aceste echipamente performante a fost colectată în urma derulării campaniei de strângere de fonduri \"Bun venit pe lume\", în perioada octombrie - decembrie 2012, când 42 de angajaţi şi 846 de voluntari s-au implicat activ pentru cauza reducerii mortalităţii infantile din România. Potrivit organizaţiei, ţara noastră se menţine pe primul loc în UE, cu o rată a mortalităţii infantile de 9,4 la 1000 de copii născuţi vii în 2011, cauza principală fiind naşterile premature. O treime dintre aceste decese pot fi prevenite prin dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii, dotarea maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante. „Acţiunea este o certitudine a faptului că împreună putem schimba statistici dureroase, dar reale. Suntem recunoscători tuturor persoanelor fizice şi companiilor care ne-au susţinut în strângerea de fonduri şi au crezut puternic în cauza Salvaţi Copiii. Echipa noastră este pregătită să continue, prin campania 2%, să colecteze sumele necesare pentru a face următorul pas, şi anume achiziţionarea de mese de reanimare pentru alte 12 maternităţi din sudul ţării, echipamente necesare pentru intervenţia imediată la naşterea copiilor prematur, precum şi pregătirea medicilor neonatologi pentru intervenţia imediat după naştere în cazul prematurilor, prin organizarea unui Centru de instruire condus de dr. Stoicescu, în cadrul Maternităţii Polizu”, a declarat preşedintele executiv al organizaţiei, Gabriela Alexandrescu. În perioada imediat următoare, vor fi livrate echipamente şi către Maternitatea din Constanţa. Campania \"Bun venit pe lume\" face parte dintr-un program complex - „Fiecare copil contează”. Acest program, cuprins în campania mondială Every One, derulată de Save the Children Internaţional, iniţiat de „Salvaţi Copiii” România, îşi propune diminuarea cu 15% a mortalităţii infantile şi a mortalităţii copiilor sub cinci ani, în perioada 2010-2015.