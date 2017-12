Salvaţi cu şenilata

Au trecut, pe numărate, 17 zile de la tragedia aviatică din Munţii Apuseni, iar primul incident major care a implicat o operaţiune de căutare şi salvare de persoane a arătat din nou neputinţa în care se zbate Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Doi ciobani care s-au rătăcit ieri, după ce au plecat din satul Piatra, au fost localizaţi de STS într-o arie de... 65 de kilometri pătraţi!!! Luând de bună precizia acestei informaţii, cele două victime găsite îngheţate aproape de Săcele se puteau afla pe o plajă din Eforie, în drum spre Cernavodă, dar şi pe o barcă, la câţiva kilometri de ţărm, plutind pe Marea Neagră... În momentul în care reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ au avut „tupeul” să ceară informaţii mai... exacte despre zona în care s-ar putea găsi acei oameni, STS-ul i-a acuzat pe pompieri că nu ştiu cum să folosească şi să interpreteze informaţiile de localizare obţinute automat prin sistemul 112. În timp ce STS-ul bâjbâia în beznă, vieţile celor doi bărbaţi au fost salvate, într-un final, „băbeşte“ de pompieri, aceştia folosind indiciile din teren date de victime. Apelul care a alertat toate autorităţile constănţene a fost primit ieri dimineaţă, la ora 9.03. „Victimele ne-au spus că au plecat din Piatra spre Luminiţa, în jurul orei 6.00, cu intenţia de a ajunge în Năvodari. După câteva ore de mers, rămaşi fără repere din cauza ceţii, cei doi au intrat în panică şi au sunat la 112. Noi am primit de la 112 o arie de căutare de 65 de kilometri pătraţi. Este o suprafaţă foarte mare, mai ales în condiţiile în care era ceaţă şi o căutare cu elicopterul era exclusă. Am încercat atunci să obţinem mai multe informaţii de la victime. Aşa am aflat că au în apropiere un canal de irigaţii şi stâlpi de înaltă tensiune. I-am îndrumat către cel mai apropiat stâlp şi le-am spus să găsească pe el numărul de identificare. Erau la stâlpul 42. Din aproape în aproape, am reuşit să aflăm cui îi aparţine stâlpul şi locul exact în care se află. Am verificat pe hartă şi am văzut că reţeaua se intersectează cu drumul dintre Săcele şi Corbu. Acolo am trimis echipele de intervenţie, care au lăsat maşinile la şosea şi au plecat pe jos spre victimele ce se aflau la aproape şapte kilometri distanţă“, a declarat adjunctul inspectorului-şef al ISU „Dobrogea“, maior Vlăduţ Ion.

SALVAŢI CU JANDARMII, POMPIERII ŞI ŞENILATA Cei doi ciobani, Constantin Vicol, de 27 de ani, şi Ion Apostol, de 37 de ani, ambii din Comana, au fost găsiţi de salvatori - 24 de jandarmi şi şapte pompieri - în jurul orei 12.00, după câteva ore de mers prin zăpadă. „A fost o acţiune dificilă din cauza zăpezii. Până a fost făcută localizarea s-a apelat la autorităţile locale, iar Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a trimis o şenilată pentru a merge după victime. Noi am plecat spre Săcele la ora 10.00, în baza informaţiilor primite de la dispecerat. De aici am mers câţiva kilometri prin zăpada de aproape jumătate de metru şi am reuşit să îi găsim. La întoarcere, victimele au fost preluate de şenilată şi transportate la ambulanţă. Au spus că s-au rătăcit din cauza ceţii“, a declarat comandantul Grupului 1 de Intervenţie Constanţa Palas, lt. col. Dan Constantinescu, din cadru ISU „Dobrogea“. Pentru că au stat ore în şir în ger, cei doi bărbaţi se aflau la un pas de a intra în şoc hipotermic. „A fost greu, dar am reuşit. Am avut o vizibilitate scăzută, dar faptul că erau lângă un stâlp de înaltă tensiune ne-a ajutat foarte mult. Au fost foarte bucuroşi când ne-au văzut. Erau îngheţaţi! Am încercat să îi încălzim, le-am dat haine şi pături. Deşi mai greu, cei doi au mai avut puterea să meargă“, a adăugat lt. Cătălin Purcaru, comandant de grupă din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanţa. Calvarul celor doi ciobani s-a încheiat abia în momentul în care au fost preluaţi de şenilata CJC, care i-a transportat la echipajul de ambulanţă ce îi aştepta pe drum. „Din cauza ceţii, niciun elicopter nu a putut interveni pentru salvarea celor două persoane care aveau nevoie de ajutor. În aceste condiţii, singura modalitate de a interveni în mod eficient era utilizarea acestor bijuterii de şenilate“, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Victimele au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cadrele medicale spunând că starea lor este destul de bună având în vedere ce au îndurat. „Am vrut să plec acasă, la Comana. Este ceva de mers până acolo, dar am plecat de nevoie“, a spus Constantin Vicol în momentul în care a fost preluat de medici.

MÂŢA STS-ULUI Într-un comunicat remis pe adresa redacţiei, reprezentanţii STS aruncă vina pentru localizarea defectuoasă în ograda pompierilor, acuzându-i pe aceştia că nu au ştiut să interpreteze harta, respectiv aria de... 65 de kilometri pătraţi. „S-a procedat conform metodologiei. Apelul a fost transferat la ISU, împreună cu informaţia de localizare prevăzută în lege. Din păcate, dispecerul ISU nu a ştiut să aducă pe ecran această imagine. După 25 de minute, îndrumat de operatorul 112 al STS, dispecerul ISU a reuşit poziţionarea evenimentului pe hartă. Informaţia geografică era prezentă în sistem încă de la ora primirii primului apel şi a fost comunicată Dispeceratului ISU, prin fişa de caz, conform metodologiei de lucru interinstituţionale“, se arată în comunicatul transmis de STS. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, col. Adrian Fulea, a precizat că, în momentul recepţionării apelului prin 112, dispecerul primeşte automat coordonatele geografice de la furnizorul serviciului de telefonie şi ele sunt trimise la ISU. Întrebat despre precizia sistemului de localizare, col. Adrian Fulea ne-a îndrumat să aflăm aceste informaţii de la reprezentanţii ISU. În acest caz, deşi din zonă lipsesc munţii, iar cele mai înalte clădiri sunt primăriile, precizia sistemului a generat o arie de căutare de 65 de kilometri pătraţi...

IGSU, în control la Constanţa

În urma intervenţiei de găsire a bărbaţilor rătăciţi, cei de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au anunţat că procedurile de cooperare dintre structurile ministerului şi alte autorităţi sau instituţii, în gestionarea situaţiilor de urgenţă, sunt în curs de reanalizare, simplificare şi clarificare. Astfel, o echipă din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) se va deplasa la ISU Constanţa, unde „va verifica punctual modul în care au fost puse în aplicare procedurile comune de intervenţie la acest eveniment (căutarea bărbaţilor rătăciţi pe un câmp din judeţul Constanţa - n.r.)“. În acelaşi context, MAI precizează că, la solicitarea secretarului de Stat Raed Arafat, ISU Constanţa a înaintat un raport privind misiunea de căutare şi salvare a celor doi bărbaţi.