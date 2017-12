Salvaţi de Hertu!

FC Viitorul Constanţa a încheiat sezonul cu o victorie, 2-1 cu FC Snagov, la capătul unei partide în care inspiraţia lui Hertu şi greşelile ilfovenilor au decis destinaţia celor trei puncte. Viitorul a început bine meciul de sâmbătă, disputat pe teren propriu, la Ovidiu, Cristocea obţinând o lovitură de la 11 m în min. 8, fază la care s-a şi accidentat, fiind înlocuit în min. 21. Banoti a ratat penalty-ul, trimiţând mingea în stâlpul din stânga, iar problemele reîncepeau în jocul gazdelor. După 0-0 la pauză, oaspeţii au deschis scorul în min. 66, prin Nistor, care a profitat de o greşeală în lanţ a apărării constănţene şi l-a învins pe Costea cu un şut imparabil de la aproximativ 3 m. Viitorul a egalat 11 minute mai târziu: Banoti a executat bine o lovitură de colţ, portarul Snagovului nu a ieşit pe centrare, iar Hertu, nemarcat din 6 m, a reluat mingea cu capul în plasă. Acelaşi Hertu a adus victoria în min. 87, reluând, de la colţul scurt, o centrare venită de la Călin. „Ştiam că vom avea un meci greu. Snagov are mulţi jucători de calitate. Penalty-ul şi ieşirea lui Cristocea au fost două momente psihologice, dar le-am depăşit şi îi felicit pe băieţi. Cred că toţi cei care au jucat şi-au făcut datoria“, a declarat antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel. „Am controlat meciul şi am fi meritat măcar un punct, dar am avut un portar tânăr, fără experienţă“, a afirmat şi antrenorul oaspeţilor, George Dumitru.

Au evoluat - Viitorul: Costea - Rusu, Larie, Ninu, Bică (76 Sandu) - Banoti, Chirilă /74 Forminte), Cristocea (21 Călin) - Pantelie, Hertu, A. Chiţu; FC Snagov: Oprea - Dumitru, Zeciu, Voicu (24 Buduroi), Toma - Hanca (46 Cr. Dinu), Popa, Iancu, Stancu (67 Iordache) - Nistor, V. Dinu. Cartonaşe galbene: Banoti, A. Chiţu, Călin / Voicu, Toma, Iancu, A. Popa. Au arbitrat: Eduard Constantinescu (Craiova) - Dan Ilieş (Braşov) şi Constantin Cantemir (Braşov).