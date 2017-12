„Salvaţi Roşia Montană”, cu FânFest

Campania „Salvaţi Roşia Montană”, alături de numeroase asociaţii partenere, anunţă organizarea celei de-a V-a ediţii a festivalului FânFest, în perioada 13 - 15 august. Ediţia din acest an, intitulată „Roşia Montană ca o mare scenă\", îşi propune să crească vizibilitatea mesajului, să impulsioneze dezvoltarea economică durabilă a zonei, precum şi să promoveze nominalizarea regiunii ca sit UNESCO protejat.

FânFest a demarat în 2004, când mai multe ONG-uri şi activişti din cadrul campaniei „Salvaţi Roşia Montană” au avut iniţiativa unui mare eveniment în aer liber, prin care să se promoveze potenţialul de dezvoltare alternativă şi peisajul cultural şi natural al zonei Roşia Montană. De atunci şi până în 2007, festivalul FânFest a avut loc în fiecare vară, atrăgând zeci de mii de participanţi. Noutatea ediţiei din 2010 este aceea că evenimentul va avea loc în satul Roşia Montană, spre deosebire de ediţiile anterioare, când s-a desfăşurat pe platoul Jig-Vaidoaia, situat deasupra satului. Participanţii se vor putea caza la gospodăriile localnicilor, iar pagina web a evenimentului va cuprinde o bază de date completă a posibilităţilor de cazare sau îşi vor putea instala corturile în zone special marcate în acest sens.

Activităţile FânFest 2010 vor viza promovarea peisajului cultural al Roşiei şi vor îmbina conferinţe, dezbateri, lansări de carte, standuri şi prezentări ale ONG-urilor de mediu active din România, poveşti vechi din bătrâni în jurul focului, concerte în aer liber, piaţa de produse tărăneşti tradiţionale şi ecologice, demonstraţii de gătit, ateliere interactive de artă şi meşteşuguri cu activităţi sportive şi de recreere în aer liber, dar şi proiecţii de filme artistice şi documentare. Mesajul festivalului din acest an va fi dus pe scenă de formaţii ca Luna Amară, Grimus, Ţapinarii, Tunderground, Zum, The Others şi Chilli Familli.