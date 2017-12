Sam Mendes va prezida juriul Festivalului de Film de la Veneția

Regizorul britanic Sam Mendes va prezida juriul care va acorda marele premiu Leul de Aur, în cadrul celei de-a 73-a ediții a Festivalului de Film de la Veneția, care va avea loc între 31 august - 10 septembrie. Regizorul filmelor din seria James Bond ”Skyfall” și ”Spectre” va conduce juriul format din nouă personalități din lumea filmului care va acorda trofeul Leul de Aur pentru cel mai bun film și alte premii-cheie.

Cea de-a 73-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția va avea loc între 31 august - 10 septembrie. Mendes a declarat că este extrem de onorat că a fost solicitat să prezideze juriul celebrului festival. ”Am avut dintotdeauna o legătură personală extrem de puternică cu Veneția; ca student am lucrat timp de trei luni la Colecția Peggy Guggenheim, în anul 1984, iar cea mai fericită amintire din cadrul unui festival de film a fost lansarea ”Road to Perdition / Drumul spre pierzanie” în Veneția, în 2002. Sunt încântat de faptul că mă voi întoarce la Lido în acest an și că voi întâmpina o pleiadă de talente din lumea filmului internațional”, a declarat Sam Mendes. După ce s-a făcut cunoscut ca regizor de teatru, primul film al lui Mendes, ”American Beauty”, în 1999, a câștigat cinci Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film.

Directorul Festivalului, Alberto Barbera, a declarat că ”munca lui Sam Mendes trasncende toate granițele geografice și culturale. Creațiile sale, fie că sunt destinate pentru scenă sau marele ecran, sunt capabile să împace așteptările celor mai exigenți critici și gustul publicului larg”. Sam Mendes, fostul soţ al actriţei Kate Winslet, este regizorul unor celebre filme din registrul dramatic, precum ”Nonconformiştii / Revolutionary Road” (2008) şi ”American Beauty” (1999), care i-a adus, de altfel, şi premiul Oscar pentru regie.