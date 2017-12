Sam Worthington, arestat

Actorul australian Sam Worthington, devenit celebru cu rolul principal din filmul ”Avatar”, din 2009, a fost arestat şi pus sub acuzare pentru agresarea unui fotograf, duminică, în Manhattan, New York. Şi fotograful Sheng Li a fost arestat şi pus sub acuzare pentru agresiune, hărţuire şi periclitarea vieţii unei persoane. Pe numele actorului în vârstă de 37 de ani a fost emis un ordin judecătoresc care îl obligă să se prezinte în faţa instanţei pe data de 26 februarie. Sam Worthington a fost nevoit să reacţioneze violent pentru că fotograful ar fi rănit-o pe iubita lui, fotomodelul Lara Bingle. Cei doi se plimbau în West Village, când paparazzo-ul Sheng Li ar fi dat cu piciorul în tibia frumoasei australience. De aici şi până la un conflict nu a mai fost decât un pas.

Nu este prima dată când Sam Worthington este arestat pentru agresiune. În noiembrie 2012, starul a fost reţinut pentru o bătaie în faţa unui club, incident care acum ar putea să cântărească greu şi să ducă la o condamnare cu suspendare.