Samantha Fox, în România

Samantha Fox, una dintre figurile feminine emblematice ale anilor ’80-’90, în repetate rânduri comparată cu Marilyn Monroe şi Madonna pentru frumuseţea şi talentul său incontestabile, va susţine două concerte în România, pe 26 şi 27 august, cu ocazia zilelor oraşelor Turda, respectiv Arad.

Cântăreaţă, model şi actriţă, atrăgătoarea britanică, născută pe 15 aprilie 1966 s-a remarcat de pe vremea când poza topless pentru tabloidul „The Sun”, celebritatea „fetei de la pagina 3” intrând pe o pantă ascendentă încă de la prima apariţie. Albumul de debut, „Touch Me”, lansat în anul 1987, care cuprindea şi single-ul „Touch Me - I Want Your Body”, s-a vândut în peste patru milioane de exemplare, propulsând-o pe provocatoarea Samantha la rangul de artist recunoscut internaţional. Deşi criticile cu privire la statutul anterior al vedetei, acela de model topless, nu au încetat să apară, lansarea următoarelor albume - „Samantha Fox” (1987), „I Wanna Have Some Fun” (1988), „Just One Night” (1991), „Greatest Hits” (1992), „21st Century Fox” (1998), „Watching You, Watching Me” (2002), „Angel with an Attitude” (2005) sau „Greatest Hits” (2009) - a servit ca o confirmare a talentului incontestabil al artistei şi în domeniul muzical.