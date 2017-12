Samara se testează la Open-ul Poloniei pentru CE de dublu mixt

După mai bine de o lună de pregătire în sala de la LPS “Nicolae Rotaru” din Constanţa, Elizabeta Samara va concura la sfârşitul acestei săptămâni în cadrul Open-ului Poloniei la tenis de masă. Va fi prima competiţie la care Samara va participa după Campionatul European de la Ostrava din luna septembrie, de unde sportiva constănţeană revenea acasă cu două medalii: argint - în proba pe echipe şi bronz - în proba de dublu. Totodată, competiţia de la Varşovia va fi şi un test important pentru eleva Lilianei Sebe şi a lui Viorel Filimon înaintea Campionatului European de dublu mixt, programat în perioada 18-21 noiembrie, la Subotica (Serbia), unde va concura alături de Andrei Filimon. „Îmi voi face încălzirea la această competiţie pentru Campionatul European. Aveam nevoie de meciuri pentru că a fost o perioadă în care nu am mai fost la concursuri şi doar m-am antrenat. Am fost foarte ocupată şi cu facultatea, însă acum vreau să mă concentrez doar pentru concursurile ce vor urma”, a declarat Samara, care a plecat, ieri, spre Polonia. Constănţeanca este prezentă pe tabloul principal, fază care va debuta mâine, în toate cele trei probe ale întrecerii feminine, simplu, simplu sub 21de ani şi dublu, unde va face pereche cu Daniela Dodean. Chiar dacă se numără printre favorite în cadrul celor trei probe, Eliza Samara spune că obiectivul final este o medalie la CE: „Anul trecut am terminat pe poziţia a treia. Ne dorim o medalie şi în acest an, chiar dacă se anunţă o competiţie mai grea. Vor fi mult mai multe perechi decât anul trecut, dar noi mizăm pe şansa noastră de a urca pe podium. Mi-aş dori şi o medalie de aur, dar cel mai important este să ne facem jocul şi apoi vor veni şi rezultatele”. În această lună, Samara va reveni în ţară pentru meciul din Liga Europeană cu Croaţia, care se va disputa pe 23 noiembrie, la Buzău, iar pe 24 noiembrie va pleca în Portugalia, unde va evolua pentru echipa sa de club, Fenerbahce Istanbul, în meciul din cupele europene cu ADC Ponta do Pargo - Calheta, club pentru care evoluează şi Andreea Mămăligă.