Samara şi Dodean pregătesc JO la Constanţa

Cele două sportive tricolore calificate în proba individuală de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Londra, Eliza Samara şi Daniela Dodean au intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor. Elevele antrenorului Viorel Filimon petrec ultimele zile înaintea plecării spre capitala Angliei într-un stagiu la Constanţa, unde se antrenează în micuţa sală de la LPS “Nicolae Rotaru”, locul unde tehnicianul constănţean a descoperit şi crescut multe dintre campioanele de azi. Fetele au parte de un program spartan, cu două antrenamente pe zi, fiecare de câte două ore. “Suntem obişnuite cu un astfel de program şi nu ne plângem, mai ales că au rămas doar câteva zile până la plecarea spre Londra. Avem noroc totuşi, pentru că sala este dotată cu aer condiţionată şi am fost ferite de căldura înăbuşitoare din aceste zile”, a spus Dodean. “Duminică am avut zi liberă, dar doar pe jumătate. Am putut să mergem la plajă, dar am făcut şi un pic de pregătire fizică, alergare pe nisip şi înot”, a completat Samara. La şedinţele de pregătirile, cele două fete au un partener surpriză, Otilia Bădescu, fosta mare jucătoare prezentă la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice. “Mă bucur că pot să îmi aduc şi eu aportul la pregătirea fetelor. Se ştie că stilul meu de joc este apropiat de cel folosit de asiatice, dar şi faptul că folosesc materialele diferite de cele convenţionale, feţele de la palete mele fiind cu zimţi. Şanse are toată lumea, important este cum le fructifici”, a declarat fosta mare campioană, retrasă din activitate în urmă cu şapte ani. “Are un ritm foarte rapid şi aveam nevoie de un astfel de partener de antrenament. Oricum, cred că ar putea să joace şi acum la nivel înalt”, a adăugat Dodean.

STAGIU ÎN AUSTRIA. La începutul acestei luni, Samara şi Dodean s-au antrenat timp de o săptămână în Austria, alături de alte reprezentante de top ale tenisului de masă european. “Au venit peste jumătate dintre jucătoarele europene calificate la Jocurile Olimpice şi ne-am pregătit împreună, încercând să găsim soluţii pentru a rupe supremaţia asiatică. Este aproape imposibil, pentru că sunt foarte multe, foarte bune şi au multă încredere în ele. Drept urmare, fetele au un handicap de câte ori se întâlnesc cu o jucătoare din Asia. După câteva nereuşite cad psihic, în timp ce adversarele prind curaj. Până la urmă, este o chestie de motivaţie”, explică Viorel Filimon. Cele două românce se numără printre capi de serie la turneul olimpic, fiind repartizate în grupa valorică 16-32. Astfel, Dodean este ocupă locul 18, iar Samara 24. “Marele câştig este că am scăpat de primele tururi preliminare, dar nu ne ajută prea mult în lupta pentru locurile fruntaşe”, a explicat Dodean. La masculin, singurul reprezentant al României, Adrian Crişan ocupă locul 15 pe lista capilor de serie.

FĂRĂ ECHIPĂ LA JO. Spre deosebire de Jocurile Olimpice de la Beijing, România nu va fi reprezentată şi în proba de echipe, nereuşind să califice la Londra şi a treia jucătoare, Bernadette Szocs. “Am şi plâns pentru că nu am putut să jucăm cu echipa. Asta mică se descurcă foarte bine când jucăm pe echipe, dar se pierde la individual. Am avut şi ghinion. Dacă nu se accidenta Eliza şi învingeam Polonia în optimile Campionatului Mondial, am fi avut calificarea pentru Londra în buzunar”, a spus supărată Dodean. “Regret enorm că nu ne-am calificat şi cu echipa. Am fi avut o şansă mare să intrăm cel puţin în primele opt. Din păcate, stăm în două jucătoare şi nu am putut suplini accidentarea Elizei în partida cu Polonia. Mare păcat!”, a adăugat Viorel Filimon.

OBIECTIVE REALISTE. Cele două sportive şi-au propus să ajungă în fazele superioare al competiţiei de la Londra, dar au recunoscut că şansa lor depinde de tragerea la sorţi. “Am emoţii la fiecare competiţie, dar acum este altceva. Presiunea este enormă, pentru că vin cei mai buni sportivi din lume şi toţi vor să câştige o medalie pentru ţara lor. În urmă cu patru ani, am avut un prim tur accesibil, dar în al doilea am nimerit cu o jucătoare imposibil de învins. Obiectivul meu este să-mi depăşesc performanţa de la Beijing”, a dezvăluit Samara. “Emoţiile sunt mai mari decât în urmă cu patru ani, când nu prea eram conştiente ce înseamnă o participare la Jocurile Olimpice. Este o senzaţie mai tare decât cea pe care o trăiesc fotbaliştii când intră pe un stadion arhiplin. Pur şi simplu, ţi se face pielea găină. Contează enorm tragerea la sorţi, dar şi sunt alte condiţii. Poţi să nimereşti cu un adversar tare, dar care prinde o zi slabă şi să câştigi. Normal că ne dorim mai mult decât am reuşit la Beijing”, a declarat Dodean.