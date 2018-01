Samara și Pletea, cu gândul la trofeele din 2018

Tenisul de masă constănțean și-a confirmat valoarea și în 2017, aducând secțiilor de la CS Farul, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” și CS Topstar TT numeroase medalii pe plan intern sau pe plan internațional. Sportivii antrenați de Viorel Filimon, Elena Sebe și ceilalți membri ai colectivului tehnic de la Farul și LPS și-au reluat deja pregătirile după vacanța de iarnă, cu gândul la un 2018 și mai bun decât anul precedent.

În sala de la LPS se pregătește și Elizabeta Samara, cea mai valoroasă jucătoare din țară. S-a transferat anul trecut la clubul Steaua București, dar se antrenează în continuare la Constanța și spune că inima ei va fi mereu la Farul Constanța. Eliza a avut șapte zile de vacanță și a profitat pentru a face o vizită în Thailanda, iar în săptămâna petrecută în Asia a obosit cumplit, umblând cât au ținut-o picioarele, cel puțin opt ore pe zi!

„2017 a fost un an bun pentru mine, având în vedere că l-am început cu o operație la genunchi. Nu știam dacă voi reuși să mă refac la timp. Am fost între primele 16 din lume la Campionatele Mondiale, nesperat pentru mine. A fost un an foarte bun la echipa de club, iar la Campionatul European m-am simțit foarte bine în postura de lider al echipei. Îmi doresc să mă pot antrena cât mai bine, pentru că de-a lungul carierei nu am avut niciodată 12 zile libere iarna. Însă aveam nevoie de așa ceva, pentru că efectiv nu mai puteam intra în sală, eram deja sătulă de paletă și de minge”, a declarat Samara, care este campioană europeană en titre cu echipa națională a României.

Ajunsă la vârsta de 28 de ani, Eliza își dorește pentru 2018 să cucerească titlul european individual. „Programul meu este deja foarte aglomerat. Urmează Champions League pe 26 ianuarie, apoi, pe 3 și 4 februarie, Top 16 Europa, unde sunt favorita numărul 2, însă mi-am propus să câștig această competiție. Mai am anul acesta Campionatele Europene, unde îmi doresc să cuceresc medalia de aur la simplu”, a adăugat Elizabeta Samara, sportivă care este legitimată și la formația poloneză KTS Tarnobrzeg. În sferturile de finală ale Ligii Campionilor la tenis de masă, Tarnobrzeg o întâlnește pe Linz AG Froschberg (Austria), în deplasare. Data manșei retur, din Polonia, nu a fost încă stabilită.

CRISTIAN PLETEA ȘI JO DE TINERET DE LA BUENOS AIRES

La antrenamentele din sala LPS, Samara îl are ca adversar pe cel mai valoros junior din țară, Cristian Pletea. Sportivul legitimat la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța a devenit anul trecut campion european în proba de dublu juniori a competiției de la Guimaraes (Portugalia), acolo unde a mai obținut argintul la simplu și bronzul pe echipe și la dublu mixt, alături de Adina Diaconu. A câștigat Europe Youth Top 10, iar de la Campionatele Mondiale pentru juniori s-a întors cu două medalii de bronz, cu echipa și la dublu mixt, unde a făcut pereche tot cu Adina Diaconu.

„2017 este clar cel mai bun an din cariera mea, cu cele două medalii cucerite la Campionatele Mondiale și cu cele patru de la Europene. Mi-aș dori ca în 2018 să reușesc să fac cât mai multe cantonamente în Asia, la fel ca anul trecut, iar principalul meu obiectiv este să particip la Jocurile Olimpice pentru tineret de la Buenos Aires. Trebuie ca în primul rând să mă calific, iar următorul turneu este programat luna viitoare, în Cehia. Apoi, la Campionatele Europene de la Cluj, eu zic că am șanse să câștig titlul la individual, dar și la celelalte probe. Este ultimul meu an ca junior, astfel că anul viitor voi încerca să plec la o echipă din Germania, să joc într-un campionat mai tare”, a afirmat Pletea, care va împlini 18 ani în luna mai.

Ediția 2018 a Jocurilor Olimpice de Tineret este programată în capitala Argentinei, Buenos Aires, iar la tenis de masă vor participa câte 32 de băieți și fete. Cristian Pletea a ratat prima ocazie de calificare pentru JOT 2018, fiind eliminat prematur din turneul european desfășurat în octombrie la Split. În Croația, au obținut calificarea Ioannis Sgouropoulos (Grecia), Vladimir Sidorenko (Rusia), Medardas Stankievicius (Lituania) și Vladislav Ursu (Moldova). Europa mai are două locuri disponibile, care se pun în joc în turneul de calificare de la Hodonin (Cehia), programat în perioada 12-13 februarie și numit „Road to Buenos Aires”. Ultima șansă pentru Pletea ar putea fi cele cinci locuri care se vor ocupa în iulie 2018, de trei jucători cel mai bine clasați în ierarhia mondială ITTF Under-18 și de alți doi jucători care vor primi invitații speciale. Luna trecută, jucătorul constănțean ocupa locul 14 în clasamentul mondial, în scădere 7 poziții.

