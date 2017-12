Samara visează la sferturile JO 2012

Prezentă pentru a doua oară la Jocurile Olimpice, Eliza Samara visează să stabilească una dintre cele mai bune performanţe ale tenisului de masă românesc la cel mai important eveniment sportiv din lume. Graţie desemnării drept cap de serie nr. 24, constănţeanca a intrat direct în turul secund al probei individuale, unde va întâlni, duminică, de la ora 12.00, câştigătoarea dintre rusoaica Iana Noskova, cap de serie nr. 35, şi o sportivă venită din calificări. Mare favorită la calificarea în turul următor, eleva lui Viorel Filimon se gândeşte deja la următorul adversar favorita nr. 7, Yana Tie din Hing Kong.

„Va fi foarte greu să mă bat la medalie, însă trebuie s-o înving pe nr. 9 mondial, Yana Tie în turul al treilea. Am bătut-o când am jucat ultima oară, în urmă cu o jumătate de an, în Ungaria, dar niciun meci nu seamănă cu altul. Dacă voi trece de turul al treilea, apoi drumul meu va fi mai accesibil şi am şanse să ajung mai sus. Dar foarte important este şi meciul din turul secund cu rusoaica, care trebuie câştigat neapărat ca să urc mai departe”, a spus Samara. Constănţeanca este convinsă că are şanse de a ajunge în sferturile de finală ale competiţiei.

„Dacă ar fi scap de Yana Tie, pot ajunge între primele opt, ceea ce ar fi un rezultat foarte bun. Sper să joc bine şi să ajung acolo unde vreau eu. Mă simt în formă maximă şi de asta am şi încredere în mine. Mă simt bine în meciuri”, a adăugat Samara. Prima reprezentantă a tenisului de masă românesc care intră în luptă la Londra este Daniela Dodean, cap de serie nr. 18 care va juca sâmbătă seară în compania câştigătoarei din duelul Tatiana Bilenko (Ucraina), cap de serie nr. 45, vs. o sportivă venită din calificări.