Sâmbătă şi duminică, la Constanţa, primul turneu de baschet 3x3 din sezonul preolimpic

Peste 200 de jucători sunt aşteptaţi în weekend la a patra ediţie a turneului de baschet 3x3 Constanța Streetplay, ediția de iarnă, competiţie organizată de Asociaţia Județeană de Baschet Constanța, în colaborare cu Sport Arena Streetball, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa și City Park Mall, proiectul fiind finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Va fi primul turneu din sezonul pre-olimpic, iar evenimentul a fost prefaţat miercuri, la Hotelul „Sport” din Constanţa, de o conferinţă de presă la care au participat Dragoș Ciucan, inspector şcolar pentru Educaţie Fizică în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Mihai Orzan și Alexandru Negraru, consilieri în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, Alexandru Olteanu, antrenorul principal al formaţiei BC Athletic Constanţa, şi Andrei Talpeș, președintele Asociației Județene de Baschet Constanța.

„Ceea ce se întâmplă la Constanţa în acest an şcolar este un pol naţional vis-a-vis de activităţile pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Asociația Județeană de Baschet Constanța le desfăşoară. Nu suntem în primul an, astfel că aceste acţiuni au fost mai uşor de accesat, iar ediţia din acest an este una aparte. Numărul de participanţi este foarte mare şi sunt ferm convins că această competiţie se va finaliza spectaculos” - Dragoș Ciucan.

„Constanţa demonstrează că ştie să facă echipă. Am reuşit să lucrăm foarte bine, iar acest eveniment nu face decât să sporească interesul asupra baschetului în Constanţa. Sper să continuăm acest gen de proiecte” - Mihai Orzan.

„Importanţa baschetului trei la trei este foarte mare. Copiii sunt liberi să joace, să conducă singuri, să facă schimbări, le dă o libertate foarte mare. În plus, la un astfel de turneu, juniorii sunt văzuţi, au o altfel de expunere” - Alexandru Olteanu.

„Mă bucur să am alături de mine oameni care au susţinut desfăşurarea acestui eveniment. A fost o muncă de echipă. Nivelul va fi foarte ridicat. Avem şi participare internaţională la categoria Open. Va fi un nivel baschetbalistic foarte bun” - Andrei Talpeș.

Peste 80 de participanți vor evolua în turneul 3x3 Schools Battle, competiția rezervată școlilor și liceelor din Constanța, care își va disputa fazele finale la City Park Mall. De asemenea, va fi primul turneu de baschet 3x3 în România organizat în România la care punctele adunate de jucători vor conta în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020.

Clasamentul mondial pe națiuni, alcătuit pe baza punctelor acumulate de jucătorii din fiecare țară în perioada 1 noiembrie 2018 - 1 noiembrie 2019, va fi principalul criteriu de calificare la turneul olimpic de baschet 3×3 de la Tokyo.

Turneul de la Constanţa, care se anunță unul extrem de puternic, are premii totale în valoare de peste 15.000 de lei, iar la categoria de elită, Open Masculin, premiul este în valoare de 4.500 de lei. Arena de baschet 3×3 care va fi special amenajată în incinta City Park Mall va găzdui, pe lângă meciurile de baschet, concursuri pentru spectatori, momente de dans și majorete, invitați speciali și multe alte surprize. Elevii sunt așteptați să-și susțină colegii de pe teren, organizatorii urmând să premieze cele mai originale moduri de a face galerie.