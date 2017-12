Sâmbătă şi duminică nu se va juca la Trofeul “Telegraf”

13:12:19 / 04 Februarie 2014

pentru frustratul de la 9

filozofule, stii de ce esti prost: ca te inseli in toate privintele enuntate mai sus! timp vad ca ai tu, ca scrii 10 randuri pline de rahat! pofta buna!... sunt exact ce nu te astepti: un consumator de sport, cititor(nici macar nu vin la sala), ce nu simpatizez cu vreo echipa anume. E de condamnat ca nu pricep logica potrivit careia s-a facut contestatie pentru un meci castigat cu 17-1? ... altfel, desi nu mi-ar face placere sa te cunosc, nu ma dau la o parte sa disput un meci de tenis de picior cu tine, pe pariu!... sa-ti dau putina injoseala! probabil esti doar un "fotbalist" de duzina, cu ambitii de doi bani! ce zici, te tzine? alege-ti ziua si ora (in weekend as putea) si "ne rafuim" pe teren!... sa te incurajez putin, iti dau un pont: am peste 45 ani. Miza o stabilesti tu, dar sa o poti plati! ;)