Şampoanele Johnson & Johnson pentru copii, periculoase!

Substanţe cancerigene au fost descoperite în şampoanele Johnson & Johnson pentru copii. Analiza de laborator făcută asupra probelor prelevate de la respectivele şampoane a fost făcută în urma cererii formulate de asociaţia americană non-commercial Campaign for Safe Cosmetics. Dioxane şi quaternium-15 sunt două substanţe găsite în şampoanele Johnson\'s Baby şi Johnson\'s Baby Wheat Extract, ca şi în spumantul de baie Johnson\'s Baby. Dioxane este o substanţă potenţial cancerigenă, în timp ce Quaternium-15 este un aditiv antibacterian, care degajă formaldehidă. Asociaţia Campaign for Safe Cosmetics a prezentat rezultatul analizelor sale conducerii companiei Johnson & Johnson, cerându-i să nu mai utilizeze substanţele periculoase în producerea cosmeticelor destinate copiilor. Conducerea companiei a promis că va reduce conţinutul de substanţe periculoase din produsele pentru copii.