Samsung - creştere de 45% a profitului

DEZAMĂGIRE PE PIAŢĂ Profitul operaţional al Samsung Electronics a crescut cu 46% în trimestrul al doilea, la 8,3 miliarde de dolari, rezultatul fiind însă sub estimările analiştilor, din cauza vânzărilor sub aşteptări ale smartphone-ului Galaxy S4. Astfel, profitul operaţional al Samsung a coborât la 9.500 de miliarde de woni sud-coreeni, circa 8,3 miliarde de dolari, potrivit rezultatelor preliminare prezentate vineri de grupul sud-coreean. Media estimărilor analiştilor contactaţi de Bloomberg indica un profit operaţional de 10.000 miliarde woni, circa 8,7 miliarde de dolari.

Galaxy S4 a fost lansat în luna aprilie şi a înregistrat vânzări solide, dar nu îndeajuns pentru a nu dezamăgi aşteptările analiştilor. Acţiunile Samsung au scăzut cu 13% în luna iunie, după ce 15 analişti au redus estimările privind profitul companiei, din cauza temerilor că piaţa smartphone-urilor premium se apropie de saturaţie. Vânzările Samsung au crescut în trimestrul al doilea cu 20%, la 57.000 de miliarde de woni, circa 50 de miliarde de dolari, uşor sub estimările analiştilor. Acţiunile companiei, care reprezintă 19% din capitalizarea indicelui Kospi al bursei de la Seul, au scăzut vineri cu aproximativ 3% şi afişează un declin de 16% de la începutul anului.

INVESTIŢIE DE 50 DE MILIOANE Site-ul de partajare de fişiere video YouTube, deţinut de grupul Google, a anunţat că a făcut o investiţie în Vevo, o platformă online ce difuzează muzică şi conţinut video, care este estimată la 50 de milioane de dolari. Vevo este principalul furnizor de conţinut al YouTube. Parteneriatul celor două companii datează din anul 2009 şi s-a încheiat în decembrie 2012, însă a fost reînnoit temporar, în timp ce reprezentanţii YouTube şi Vevo au negociat o prelungire a acestuia. Compania Vevo are sediul central în New York, acţionarul majoritar al acesteia fiind Sony Music Entertainment şi Universal Music Group, în timp ce acţionarul minoritar este Abu Dhabi Media. Oficialii Vevo au confirmat investiţia făcută de YouTube, dar au refuzat să ofere alte informaţii.

Conform Billboard, YouTube deţine aproximativ 7% din platforma Vevo, în care a investit între 40 şi 50 de milioane de dolari. Vevo oferă videoclipuri muzicale pe propriul său site, însă are şi canale pe YouTube în care sunt prezentate clipuri ale unor artişti foarte cunoscuţi, între care Rihanna, Adele şi Lil Wayne. Vevo a fost cel mai important partener al YouTube în SUA, în luna mai, atrăgând 50 de milioane de utilizatori unici. Aceştia au petrecut în medie 36,1 minute pe canalul Vevo de pe YouTube, potrivit companiei de cercetare ComScore. Site-ul de partajare de fişiere video YouTube a devenit una dintre cele mai importante surse de informare din lume, potrivit unui studiu realizat de centrul de cercetare american Pew, publicat în SUA, în iulie 2012. Acest studiu a evidenţiat faptul că subiectele de actualitate au fost cele mai căutate pe YouTube, într-o perioadă de 15 luni, între 2011 şi 2012. Totodată, YouTube susţine că peste 72 de ore de înregistrări video sunt postate pe site în fiecare minut şi că peste patru miliarde de fişiere video sunt vizionate în fiecare zi.

NOKIA, RETROGRADATĂ Agenţia de evaluare financiară Standard and Poor\'s a retrogradat şi mai mult, în categoria junk (nerecomandat pentru investiţii), ratingul Nokia Corp., citând tranzacţia de săptămâna aceasta, prin care Nokia a achiziţionat participaţia Siemens în societatea mixtă a celor două companii care furnizează echipamente de telecomunicaţii, pentru 1,7 miliarde de euro, încheind astfel parteneriatul de şase ani cu firma germană. Vineri, S&P a revizuit în scădere, de la BB minus la B plus, ratingul de credite pe termen lung al Nokia, cu perspectivă stabilă, şi a confirmat calificativul pe termen scurt la B. S&P avertizează că fluxul de numerar al Nokia ar putea scădea la 1,3 miliarde de euro, la sfârşitul acestui an. Şi Agenţia de evaluare financiară Moody\'s Investors Service a pus, săptămâna aceasta, ratingul Nokia sub revizuire, pentru o posibilă retrogradare, apreciind că achiziţionarea participaţiei Siemens va pune presiune asupra bilanţului companiei finlandeze.

Nokia va plăti 1,2 miliarde de euro pentru participaţia de 50% deţinută de Siemens la societatea mixtă Nokia Siemens Networks (NSN), iar restul banilor vor fi plătiţi în 12 luni de la finalizarea tranzacţiei, pentru un împrumut. Nokia Siemens va păstra sediul central din oraşul finlandez Espoo, iar Rajeev Suri va continua să conducă compania. Pentru Nokia, tranzacţia îi oferă controlul deplin al unei afaceri unde înregistrează o îmbunătăţire a câştigurilor, după ce anul trecut a revenit pe profit. Siemens încearcă de câţiva ani să iasă din afacerea care furnizează echipamente de telecomunicaţii, pentru a se concentra pe sectorul energetic, transporturi şi echipamente medicale. Deşi neprofitabilă până anul trecut, câştigurile Nokia Siemens s-au îmbunătăţit datorită reducerii costurilor. Compania este în grafic pentru a depăşi obiectivul de reducere a cheltuielilor operaţionale, în valoare de un miliard de euro, până la sfârşitul lui 2013. Nokia şi Siemens speră să finalizeze tranzacţia în trimestrul trei din acest an. Nokia Siemens Networks avea aproximativ 56.700 de angajaţi la sfârşitul primului trimestru din 2013 şi furniza echipamente pentru companii ca Deutsche Telekom AG şi Cisco Systems Inc. Nokia Siemens încearcă să renunţe la activele mai puţin importante, pentru a-şi îmbunătăţi situaţia lichidităţilor şi pentru a-şi recâştiga cota de piaţă, pierdută în faţa rivalelor Apple şi Samsung.

RESTRUCTURARE Grupul nipon Panasonic va închide fabrica de celule fotovoltaice din Ungaria, singura unitate de acest tip pe care o deţine în Europa, decizia rezultând în pierderea a 550 de locuri de muncă. Producţia la fabrica de la Dorog va fi oprită în luna septembrie, închiderea unităţii fiind programată pentru luna martie, a declarat un purtător de cuvânt al Panasonic. Compania va transfera producţia de celule fotovoltaice din Ungaria la fabrici din Japonia şi Malaezia. Piaţa europeană a celulelor fotovoltaice este în scădere, parţial din cauza reducerii subvenţiilor acordate de guverne. În Japonia, piaţa a crescut datorită programelor guvernamentale de stimulare a investiţiilor în energie regenerabilă.

OFERTĂ DE 45 DE MILIOANE Producătorul de jocuri online Zynga i-a acordat noului director general, Don Mattrick, o primă de instalare de cinci milioane dolari şi acţiuni în valoare de 40 de milioane de dolari pentru a renunţa la poziţia deţinută anterior la Microsoft, unde supraveghea divizia de jocuri video pentru consola Xbox. Pachetul financiar al lui Don Mattrick mai include şi un salariu anual de un milion de dolari, precum şi un bonus garantat de un milion de dolari pentru anul în curs, potrivit unui document transmis bursei din SUA de Zynga, producătorul unor jocuri populare pe Facebook, precum Farmville. Compania a anunţat recent că Don Mattrick îl va înlocui pe cofondatorul Zynga, Mark Pincus, în postul de CEO, dar nu a dat informaţii despre pachetul salarial al acestuia.

Zynga contează pe Don Mattrick, de 49 de ani, pentru a inversa trendul rezultatelor financiare negative care au cauzat un declin al acţiunilor companiei de 66% de la oferta publică iniţială de la sfârşitul anului 2011. Acesta va colabora în continuare cu Pincus, care controlează drepturile de vot pentru un pachet majoritar de acţiuni şi rămâne preşedinte şi director de produs. Pachetul de acţiuni primit de noul director include titluri în valoare de 25 de milioane de dolari, restricţionate însă la vânzare până în 2016, pentru a compensa eventuale pierderi în urma plecării de la Microsoft. În plus, Don Mattrick a primit un alt pachet de acţiuni în valoare de cinci milioane de dolari şi opţiuni de achiziţie de titluri estimate la zece milioane de dolari. Compania i-a promis acestuia, pentru anul următor, un nou pachet de acţiuni restricţionate în valoare de şapte milioane de dolari şi un bonus în bani între două şi patru milioane de dolari.