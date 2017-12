Samsung Electronics a pierdut poziţia de lider în China şi India

Samsung Electronics, lider pe piaţa mondială a telefoanelor mobile, a pierdut această poziţie în China şi India, în favoarea unor producători locali de dispozitive mai ieftine. Xiaomi Corp. a devenit cel mai mare furnizor de smartphone-uri în China, în trimestrul al doilea, în timp ce Micromax Informatics a realizat cele mai mari vânzări pe piaţa telefoanelor mobile din India, potrivit datelor publicate în această săptămână de companiile de cercetare a pieţei. În ambele cazuri, Samsung a coborât pe poziţia a doua.

Profitul şi vânzările Samsung sunt în scădere, cumpărătorii preferând, în locul smartphone-urilor Galaxy, aparatele mai ieftine furnizate de producători locali. Xiaomi menţine preţurile la un nivel scăzut prin vânzări prin intermediul site-ului propriu, în timp ce Micromax oferă modele cu o durată mai lungă de viaţă a bateriei şi capacitate dual-SIM, pe o piaţă unde operatorii nu subvenţionează telefoanele. ”Xiaomi şi alţi producători mici din India se dezvoltă foarte rapid. Dacă pierzi cotă de piaţă, este greu să o recuperezi, astfel că Samsung va continua să lanseze cât mai multe telefoane pentru a-şi menţine poziţia dominantă pe piaţa smartphone”, a declarat Cho Woo Hyung, analist la Daewoo Securities în Seul. Xiaomi a devenit numărul 1 în China, cu livrări de 15 milioane de telefoane în trimestrul al doilea, care i-au conferit o cotă de piaţă de 14%, potrivit companiei de cercetare a pieţei Canalys. Samsung a livrat pe această piaţă 13,2 milioane de aparate, echivalente cu o cotă de 12%.

CONCURENȚĂ PE NERĂSUFLATE Compania Xiaomi a fost înfiinţată în 2010 şi vrea deja să se extindă pe zece pieţe, între care India, Brazilia şi Rusia. În China au fost vândute în trimestrul al doilea 108,5 milioane de telefoane, respectiv 37% din livrările la nivel mondial. Lenovo Group a ocupat poziţia a treia pe piaţa chineză în trimestrul al doilea, cu vânzări de 13 milioane de telefoane. Samsung a raportat săptămâna trecută cel mai mic profit trimestrial din ultimii doi ani, în scădere cu 24,6%, la 7,03 miliarde de dolari, pe fondul creşterii cheltuielilor de promovare a telefoanelor mai ieftine. În China, livrările Samsung au scăzut cu 15% în trimestrul al doilea. Cota de piaţă a Samsung Elecronics la nivel mondial a scăzut la 25,2% în trimestrul al doilea, compania fiind urmată, în ordine, de Apple, Huawei şi Lenovo, potrivit Strategy Analytics.

Cea mai mare companie de comerț online, Amazon, are planuri îndrăznețe, la rândul său, în ceea ce privește India. Amazon.com Inc. va investi două miliarde de dolari pentru a-și extinde activitatea în India. Concurența pentru clienții din India, o țară care în viitorii 20 de ani va deveni cel mai populat stat din lume, este foarte mare. Principalul rival al companiei americane pentru piața indiană, Flipkart, a anunțat la rândul său o investiție de un miliard de dolari pentru extindere. Lansată anul trecut, divizia indiană a companiei Amazon a făcut operațiuni de 2,3 miliarde de dolari pe o piață estimată la 400 de miliarde de dolari. Până în 2016, Amazon vizează să acapareze 50% din piața comerțului online din India. Flipkart, prezent pe piața indiană din 2007, are 22 de milioane de utilizatori și face circa cinci milioane de livrări pe lună.