Samsung plăteşte despăgubiri!

Un judecător american a decis ca Samsung Electronics Co. Ltd. să plătească 119,6 milioane de dolari rivalilor de la Apple Inc., pentru încălcarea patentelor. Deşi este o satisfacţie pentru compania americană, nivelul despăgubirilor este dezamăgitor, fiind cu mult mai mic decât ceruseră reprezentanţii Apple. De altfel, mulţi observatori care au urmărit procesul intentat de Apple în tribunalul districtual american din California vorbesc chiar despre o lovitură pentru compania fondată de Steve Jobs. Judecătoarea Lucy Koh a decis că Samsung a încălcat numai două patente care i-au aparţinut companiei Apple, din cinci, şi a limitat valoarea daunelor. Totodată, Apple ceruse despăgubiri de 2,2 miliarde de dolari.

De trei ani de zile, Apple şi Samsung se judecă pe patente, acuzându-se reciproc de nerespectarea brevetelor. Într-un proces civil cu jurii desfăşurat în tribunalul din San Jose, California, Apple a ieşit câştigătoare, fiindu-i acordate despăgubiri de 930 de milioane de dolari, însă compania americană nu a reuşit să o convingă pe judecătoarea Lucy Koh să decidă o interzicere permanentă pentru vânzarea produselor Samsung pe teritoriul SUA. Decizia judecătoarei va duce la creşterea utilizării sistemelor mobile care folosesc Android, programe aparţinând unui alt rival al Apple, Google Inc., folosite cu precădere de Samsung.

Apple şi Samsung îşi dispută supremaţia pe piaţa telefoanelor inteligente, estimată la circa 330 miliarde de dolari. Samsung este liderul mondial, cu 31% din piaţă, înregistrând o creştere de 5% în ultimul an, în timp ce Apple a înregistrat un spectaculos regres de 15 procente.