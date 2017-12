Samsung şi Apple, cu forţa la mediere

După ce au iniţiat fiecare nu mai puţin de 20 de procese în zece ţări, un tribunal din SUA condus de Lucy Koh i-a obligat pe reprezentanţii Apple şi Samsung să meargă la mediere, înainte de orice altă etapă. Ambele companii au fost nevoite să accepte întâlnirea în faţa unui mediator. Deşi este vorba despre o luptă pentru a ajunge pe primul loc, când vine vorba despre smartphone-uri şi tablete pe piaţa autohtonă, înainte de ultima înfăţişare, Apple a dat o lovitură semnificativă rivalului sud-coreean, cerând interzicerea comercializării de produse Galaxy în SUA. Dacă medierea dintre Tim Cook, reprezentând Apple şi Lee Kun-hee, director executiv Samsung, nu se materializează într-o înţelegere amiabilă, până la sfârşitul anului, lupta va reveni în instanţă.

Compania Apple continuă însă seria de veşti bune şi a anunţat că a aprobat, în sfârşit, pentru App Store, o aplicaţie de servicii bazate pe recunoaştere vocală pe care a respins-o timp de trei luni de zile. Voice Answer le permite utilizatorilor să afle răspunsurile la diferite întrebări, folosind comenzi vocale. La fel ca Siri, aplicaţia Voice Answer este bazată pe motorul de răspunsuri Wolfram Alpha şi le permite utilizatorilor să afle răspunsuri la diverse întrebări, fie cu ajutorul unor comenzi vocale, fie prin tastarea unor întrebări. Costă 3,99 dolari iar deocamdată nu are la fel de multe funcţionalităţi ca Siri, precum cele legate de SMS-uri şi de hărţi. Compania olandeză care a produs-o, Sparkling Apps, promite însă că lucrează la viteză maximă pentru implementarea lor. O altă aplicaţie asemănătoare cu Siri este Talk to Eve, care a fost aprobată în App Store, după îndelungi negocieri. Talk to Eve, disponibilă gratis, nu este creată cu intenţia de a oferi răspunsuri cuprinzătoare la întrebări, însă poate purta cu utilizatorii conversaţii informale ce imită inteligenţa artificială. Aplicaţia învaţă în permanenţă noi lucruri şi devine tot mai interesantă, pe măsură ce timpul trece. Evi este şi ea o alternativă la Siri pentru posesorii de alte iPhone-uri decât cel 4S. Costă 0,99 dolari şi poate răspunde la o mulţime de întrebări.