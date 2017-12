Samuel L. Jackson debutează pe Broadway

Actorul Samuel L. Jackson îşi va face debutul pe Broadway, în septembrie, în rolul lui Martin Luther King din spectacolul după piesa scrisă de Katori Hall, ”The Mountaintop”. Spectacolul care recreează evenimentele din noaptea de dinaintea asasinării luptătorului pentru drepturi civile Martin Luther King, în 1968 este regizat de nominalizatul la premiile Tony Kenny Leon (”A Raisin in the Sun”). Spectacolul va fi jucat din 22 septembrie, la Bernard B. Jacobs Theater din New York, premiera oficială având loc pe 13 octombrie.

Printre marile realizări ale actorului se numără rolurile din ”Pulp Fiction”, pentru care a fost nominalizat la Oscar în 1995 şi a câştigat un premiu BAFTA, şi trilogia ”Războiul stelelor / Star Wars”. Samuel L. Jackson a mai jucat, printre altele, în superproducţia ”Omul de oţel / Iron Man” şi în ”Mărul discordiei / Lakeview Terrace”, în regia lui Neil LaBute. A câştigat un premiu Ursul de Argint, la Festivalul de la Berlin, în 1997, pentru rolul din ”Jackie Brown”, dar şi un premiu pentru cel mai bun rol secundar la Festivalul de la Cannes, în 1991, pentru rolul din ”Febra iubirii”. În 2008, el a primit Premiul Cinematecii Americane, acordat anual unei personalităţi din lumea filmului, care se dedică scopului de a aduce o contribuţie importantă acestei arte.