Sănătate cu soluţii... improvizate

Etica în sănătate în contextul globalizării, tema celei de-a VII-a Conferinţe Naţionale de Bioetică, abordează probleme filozofice, dar şi pragmatice, susţine preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae. Temele sunt referitoare la transparenţă, la populaţia vulnerabilă şi accesul acesteia la servicii de sănătate, dar şi la aspecte privind relaţiile companiilor de medicamente cu medicii, cu autorităţile, cu pacienţii, spune prof. dr. Astărăstoae. În opinia acestuia, atunci când se iau decizii referitoare la sănătate nimeni nu-l întreabă şi pe pacient ce ar fi bun pentru el. În legătură cu migraţia medicilor, prof. dr. Vasile Astărăstoae a menţionat că procentul celor care au migrat în alte ţări este foarte mare, peste 9.500 de medici au plecat din 2007 şi până în prezent, iar numai în acest an din ianuarie şi până în septembrie au plecat 1.700 de doctori şi au fost pregătiţi aproximativ 7.000 de specialişti. Bahaa Darvish, profesor la Universitatea din Qatar, membru fondator al Asociaţiei Internaţionale de Educaţie Etică, a spus că în Egipt, ţara sa de origine, nu se întâlneşte acest fenomen al migraţiei medicilor din două motive: ţările arabe au nevoie de medici iar în Egipt este un execes de medici pe de o parte, iar pe de altă parte pentru beneficiul pacienţilor, pentru asigurarea unui act medical de calitate şi pentru expertiză medicală. La rândul său, Tristram Engelhardt Jr., unul dintre fondatorii bioeticii, profesor la Universitatea din Rice Houston Texas, a menţionat că un exemplu bun este China, care nu-şi lasă medicii să plece şi în felul acesta dispune de spitale foarte bune şi tehnologii înalte. În alte ţări, de exemplu în Singapore, este un sistem total diferit de SUA sau Europa, cetăţenii sunt obligaţi să economisească 30% din ceea ce câştigă şi în felul acesta nu au probleme cu banii pentru sănătate, sau pentru pensii, a explicat Tristram Engelhardt Jr. Potrivit acestuia, ei nu abordează problemele solidar, dar au dezvoltată responsabilitatea familiei. „A VII-a Conferinţă Naţională de Bioetică se desfăşoară într-un moment în care sistemul de sănătate românesc şi nu numai se dovedeşte a fi nefuncţional şi ineficient. Acest lucru este o urmare a faptului că am asistat la acţiuni de moment fără o analiză profundă şi la soluţii improvizate. În acelaşi timp, sistemul este şi expresia unei crize profunde şi morale a societăţii. De aceea, conferinţa se axează în acest an pe etica în sănătate în contextul globalizării încercând ca într-un mod profesional să analizăm rolul spiritualităţii în construcţia autonomiei şi responsabilităţii, trecând prin inegalităţile globale în sănătate, să fundamentăm direcţii de acţiune coerente şi axate pe demnitatea umană, siguranţa pacientului, dreptul la viaţă, ca principia imuabile, opuse relativismului inuman”, a evidenţiat prof. dr. Vasile Astărăstoae.