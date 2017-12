Este bine să profitați cât puteți de mult de sezonul cald pentru că fructele și legumele sunt din belșug, iar multe dintre ele sunt numai bune pentru a menține o sănătate de fier. De exemplu, zmeura este excelentă. Ea conţine mangan, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, dar şi vitaminele A, B1, B2, D şi P, plus vitamina C. În plus, zmeura conţine de 10 ori mai mulţi antioxidanţi decât roşiile.