Vrem să mâncăm și să ne simțim sătui, dar în același timp să nu ne îngrășăm? Este cât se poate de simplu să ne îndeplinim această dorință, mai ales acum că este sezonul său. Nutriționiștii spun că pepenele este ideal. Are zero grăsimi și este extrem de sățios. El nu îngrașă pentru că are foarte multă apă, peste 90%.