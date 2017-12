Dacă aveți infecții urinare, este bine să știți că puteți apela și la remediile din natură, evident, dacă nu este nimic grav, care să presupună tratamentul recomandat de către medic. Un exemplu în acest sens este pomelo. Are în compoziție multă vitamină C, care are rolul de a creşte aciditatea la nivelul tractului urinar și astfel împiedică dezvoltarea bacteriilor, dar, în același timp, grăbește și vindecarea.