Sănătate din... natură!

O găsim pe toate tarabele din piețe, dar și în zonele special amenajate în marile magazine alimentare: ceapa verde. Se numără printre vedetele verdețurilor de sezon și are numeroase beneficii pentru organism. Conține vitamina C din plin, vitamina B9, dar și potasiu și calciu. Și pentru că primăvara este anotimpul alergiilor, trebuie să știm că o cură cu ceapă poate face minuni. Ea are rolul de a regla activitatea glandelor care secretă în mod natural cortizon, ceea ce înseamnă că este un antialergic natural ideal. Este bine să mâncăm zilnic ceapă verde, chiar dacă alergia este deja instalată, pentru că va diminua simptomele, garantează specialiștii.