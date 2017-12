Sănătate, la mila lui… Dumnezeu!

România are şanse mici să achiziţioneze dozele de vaccin pandemic de care are nevoie urgent pentru a interveni în focarele din Iaşi şi Bucureşti, pentru că a fost “arvunit din vară de către toţi cei care au dorit să şi-l cumpere, e foarte greu să-l găsim”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, prof. univ. dr. Streinu Cercel. “Să ne aşteptăm că avem un Dumnezeu pe pămînt şi că ăsta mai ţine şi cu noi, luăm măsuri concrete, închidem focarele, acolo unde ele izbucnesc, încercăm să limităm răspîndirea virusului”, spune oficialul. Ieri a fost discutată inclusiv măsura privind limitarea măsurilor publice, inclusiv mersul la teatru, cinematografe. Specialiştii spun că nu este cazul deocamdată, “situaţia este sub control din punctul de vedere al contacţilor, dar astea se cheamă bariere epidemiologice”. “Nu ştiu de cîţi bani avem nevoie pentru cele un milion de doze de vaccinuri, pentru că nu am primit încă nicio ofertă. În funcţie de ce oferte vom primi, vom stabili şi suma. Nu ştiu dacă vom avea acces la acest vaccin, dar sperăm să avem o şansă”, spune prof. univ. dr. Streinu Cercel.

Vaccinul produs de “Cantacuzino” e gata, dar nu e testat

Vaccinul produs de Institutul “Cantacuzino” este făcut, fiind vorba de peste un milion de doze, dar care nu pot fi folosite, pentru că testele se vor definitiva de-abia la sfîrşitul lunii noiembrie. “Avem două focare importante, în Iaşi şi Bucureşti, unde singura modalitate eficientă de intervenţie este prin vaccinare. Motiv pentru care, în cadrul şedinţei de ieri a Consiliului de Gripă, am luat decizia de a găsi o modalitate prin care, dacă vom găsi un milion de doze de vaccin pe piaţa externă, să le achiziţionăm, pentru a putea ţine sub control aceste focare. Ele sînt făcute, dar nu pot fi folosite, peste că testele nu sînt gata. Dacă pun pe piaţă un vaccin care nu are aprobare şi se întîmplă ceva, pot să mă sinucid”, a adăugat demnitarul. În ceea ce priveşte devansarea vaccinărilor în şcoli, anunţată pentru începutul lui ianuarie, prof. univ. dr. Streinu Cercel este realist: “O devansăm doar dacă reuşim să achiziţionăm vaccin de pe pieţele externe. E posibil să vină prea tîrziu sau deloc, asta este, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm”. Virusul nu a suferit mutaţii, el se poate combina şi cu virusul sezonier sau poate să-şi capete propriile valenţe de agresivitate. Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, joi, că are nevoie să achiziţioneze în regim de urgenţă, de pe piaţa internaţională, un milion de doze de vaccin pandemic pentru intervenţia în cele două focare, de la Bucureşti şi Iaşi, în acest sens luîndu-se decizia de a iniţia o hotărîre de Guvern prin care să fie alocaţi banii necesari. „În momentul de faţă, MS trebuie să ia măsuri suplimentare, în special în focarele existente, pentru a preveni răspîndirea virusului. Vorbim, în aceste zile, despre un virus cu transmitere locală, destul de agresiv şi care se poate răspîndi cu repeziciune dacă nu acţionăm adecvat”, a declarat prof. dr. Adrian Streinu Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

N-avem nici măşti şi nici dezinfectanţi

În cadrul Comitetului de Coordonare pentru gripă s-a decis iniţierea unei hotărîri de guvern prin care MS să poată realoca o parte din sumele diponibile pentru achiziţia de măşti şi dezinfectanţi către achiziţionarea de vaccin pandemic. Dozele vor fi cumpărate în regim de urgenţă şi se vor utiliza pentru imunizarea elevilor din şcolile şi liceele celor două oraşe unde există focare, Iaşi şi Bucureşti. Vor fi vaccinaţi, prioritar, elevii de liceu, deoarece aceştia prezintă, prin frecventarea zonelor publice aglomerate, un risc mai mare de răspîndire a virusului, precizează MS. Conform declaraţiilor specialiştilor, rata de atac a îmbolnăvirilor cu A/H1N1 poate fi de 30%, la nivel mondial, iar rata de mortalitate în cazul acestor îmbolnăviri poate ajunge la 2,5%. Simptomele infecţiei cu virusul gripal A/H1N1 sînt asemănătoare cu cele ale virozelor respiratorii, adică rinoree, jenă în gît, febră de peste 37 grade, stare generală proastă.