Sănătatea a ajuns la fundul sacului

Bolnavii ar putea plăti din propriul buzunar analizele şi investigaţiile imagistice, deşi, potrivit legii, acestea sînt gratuite, în anumite condiţii, întrucît pentru trimestrul IV, serviciile respective nu au fonduri, atenţionează Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice (PALMED). “Pentru trimestrul lV 2009, serviciile paraclinice nu dispun de buget. Concluzia discuţiilor purtate de organizaţia noastră cu reprezentanţii CNAS şi ai Ministerului Sănătăţii a fost aceea că plata investigaţiilor paraclinice (laborator şi imagistică) aferente trimestrululi IV pe 2009 va fi efectuată, din data de 15 ianuarie 2010, din sumele alocate pentru bugetul anului viitor”, susţine preşedintele PALMED, Cristian Hotoboc, citat într-un comunicat de presă. Potrivit lui Hotoboc, motivaţia autorităţilor pentru această situaţie extremă se referă, pe de o parte, la faptul că în cazul unei rectificări bugetare s-ar depăşi indicatorii impusi de FMl, iar pe de altă parte, la faptul că în bugetul pe anul în curs nu sînt fonduri ce ar putea fi redirecţionate către sănătate. Furnizorii de servicii medicale paraclinice avertizează asupra situaţiei în care s-ar ajunge atunci cînd pacienţi care plătesc asigurările de sănătate şi care ar trebui să beneficieze de investigaţii gratuite ar putea fi refuzaţi de la analize. “Această atitudine a autorităţilor faţă de problemele de o gravitate fără precedent cu care se confruntă furnizorii de servicii paraclinice va avea consecinţe majore asupra activităţii din sistem. Sîntem puşi în situaţia de a refuza de la analize pacienţii care pătesc asigurările de sănătate şi care, normal, ar beneficia de investigaţii gratuite”, arată preşedintele PALMED. Acesta precizează că, potrivit informaţiilor pe care le deţine, bugetul sănătăţii în 2010 va fi, scriptic, cel mult egal cu cel din 2009, numai că din el va lipsi tranşa acordată în avans pentru plata serviciilor din ultimul trimestru al lui 2009. Acest lucru înseamnă că plata serviciilor paraclinice ar putea fi acoperită anul viitor cel mult pînă în iunie, susţine Hotoboc. “În acest context, facem apel către autorităţi să caute soluţii pentru plata serviciilor paraclinice, mai ales că, în 2009, furnizorii au făcut eforturi foarte mari pentru a menţine laboratoarele în funcţiune”, a mai spus preşedintele PALMED.

La rîndul său, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţînă, a declarat că nici la Constanţa situaţia nu este îmbucurătoare: “Cu siguranţă, şi noi vom ajunge în situaţia de a pune bolnavii să-şi plătească serviciile medicale. Nu mai avem bani. Cineva trebuie să ne audă”. El a anunţat că, pentru lunile noiembrie şi decembrie, unitatea nu mai are bani să plătească nici măcar salariile angajaţiilor. „Pînă acum s-a făcut tot ce s-a putut face. Preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a făcut eforturi supraomeneşti. Cum să le spunem oamenilor că nu avem bani pentru plata salariilor, în condiţiile în care ei au muncit?”, întreabă managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. În cazul în care sindicaliştii din Sănătate vor declanşa acţiuni de protest, conducerea SCJU a promis tot sprijinul. Şi pacienţii, dar şi rudele acestora sînt alături de salariaţii din Sănătate, ei susţinînd că este inadmisibil să-şi plătească serviciile medicale, în contextul în care toate viaţa au contribuit la fondul de sănătate. „Niciodată nu am luat o reţetă medicală compensată şi nici nu am mers la medic. Atunci cînd am avut nevoie am plătit, am mers la privat. Am 67 de ani. Acum, cînd am nevoie de un serviciu medical, să mi se ceară bani? Unde sînt banii care i-am dat la Sănătate ani la rînd?”, întreabă un pensionar. Un pacient al Ambulatoriului de Specialitate nr. 1, care tocmai ce trecuse pragul cabinetului de ortopedie, s-a arătat, la rîndul său, la fel de indignat de faptul că ar putea să fie obligat să scoată bani din buzunare la un control medical sau la orice altă prestaţie medicală. „Cine o să-i mai voteze? Ne-au spus să trăim bine. Trăim bine? Am ajuns să ne plătim serviciile medicale, ăsta e un trai bun?”, întreabă pacienta.