Sănătatea, în colaps

Sănătatea riscă să intre în colaps, în 2010, dacă bugetul nu va acoperi cinci trimestre, întrucât în 2009 au fost alocaţi cu 20% mai puţini bani decât în 2008, iar multe angajamente sunt antamate din sumele pe anul viitor, potrivit Societăţii Academice din România (SAR). “Calitatea serviciilor medicale este mult sub standardele europene, iar pacienţii se plâng de tratamentul prost din spitale şi de nevoia de a plăti informal pentru servicii teoretic gratuite. Pe lângă problemele cronice ale sistemului, în 2009 ne confruntăm cu o scădere dramatică a bugetelor publice (cu 7,9% lei - 19,9% în euro) faţă de 2008, ceea ce a declanşat o adevărată criză”, a declarat coordonatorul raportului “Intră sănătatea românească în comă? O analiză a politicilor de sănătate şi farmaceutice în România”, realizat de Societatea Academică din România, Otolia Nuţu. Din punct de vedere al stării generale de sănătate, conform Raportului Dezvoltării Umane publicat de UNDP în 2009, România se situează cu 17 poziţii sub medie, între 182 de ţări luate în analiză şi pe ultimul nivel din Europa. “Şi la indicatorii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii stăm prost, sub Ucraina sau Serbia la mortalitate infantilă, decese cauzate de cancerul de col uterin, incidenţa tuberculozei şi îmbolnăviri din infecţii sau infestare cu paraziţi”, potrivit raportului. Cel mai bine stau ţările din UE unde se şi alocă bani mai mulţi pentru sănătate. Franţa este “campioană” la toţi indicatorii privind starea de sănătate, dar în această ţară nici în timp de criză nu s-au alocat sub 10% din PIB, potrivit raportului SAR. În 2009, pentru prima dată în ultimii ani a scăzut piaţa de medicamente şi ca volum şi ca număr de pacienţi trataţi.

CONSUMUL DE MEDICAMENTE ESTE ÎN DECLIN, IAR NUMĂRUL DE ZILE DE TRATAMENT A SCĂZUT CU 1,8 % FAŢĂ DE 2008

Efectele subfinanţării sistemului de sănătate se fac deja simţite, în 2009 performanţele sistemului sanitar s-au deteriorat accelerat, conform unui clasament bazat pe indici privind accesul populaţiei la medicamente, nivelul coplăţilor (European Health Index). “România se află în prezent pe penultimul loc dintr-un grup de 33 de ţări europene, în 2008 aflându-se pe locul 27 din 31 de ţări în acelaşi clasament. Conform acestui raport, România stă prost la timpul de aşteptare pentru tratament (indicator de acces), destul de prost la drepturile pacienţilor la informare, cel mai prost la comunicare informatică în sistemul de sănătate (“e-Health”), prost la criterii de echitate a serviciilor furnizate (inclusiv plăţile informale din sistem) şi foarte prost la furnizarea de medicamente (inclusiv coplăţi şi acces la medicamente noi)”, conchide raportul.