Sănătatea locală, tratată pe banii Consiliului Judeţean!

De la an la an, Sănătatea s-a aflat şi se află într-o continuă degradare, degradare care cu greu mai poate fi oprită în actualele condiţii. Nimeni nu poate nega faptul că România are de-a face cu un sistem corupt, cu un sistem care s-a format aşa, practic neavând de ales. Nimeni nu poate nega faptul că plătitorii la Sănătate sunt nevoiţi să scoată din buzunare bani grei dacă ajung în spitalele din România, acestea rămânând aproape goale, atât în ceea ce priveşte dotarea, cât şi personalul medical (exodul cadrelor medicale din România fiind scăpat de sub control, ba mai mult decât atât, medicii şi asistenţii medicali fiind lăsaţi să plece fără să-i oprească nimeni, în contextul în care deficitul este unul dramatic în România). Şi totul din cauza unui Guvern care „n-a dat, ci a luat”, aşa cum îl cataloghează managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână. „Acest Guvern a ştiut doar să ia. A luat din salarii, a luat din pensii, a luat din alocaţii, a luat din tot ce a putut să ia. A luat din personalul medical, a blocat posturile în Sănătate etc.. Când a venit vorba să dea...nimic”, a declarat, indignat, managerul.

DACĂ ŞI AUTORITĂŢILE LOCALE AR FI PROMOVAT POLITICA PORTOCALIE, BOLNAVII NU S-AR MAI FI ÎNDREPTAT CĂTRE SPITALE, CI S-AR FI DUS SINGURI LA GROAPĂ...

Constănţenii se pot considera norocoşi, în condiţiile în care autorităţile locale au ignorat politica dezastruoasă dusă de fostul Guvern Boc şi au urmat propriul plan de dezvoltare, evident în funcţie de buget, de fiecare dată „ciuntit” bine de acelaşi Guvern. Imediat ce Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a preluat din punct de vedere administrativ clădirea, au început investiţiile, absolut necesare în condiţiile în care unitatea sanitară funcţiona cu aparate vechi, adevărate piese de muzeu, iar condiţiile de cazare pentru pacienţi erau deplorabile. Modernizarea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ se face treptat, neexistând o altă variantă. În prezent, SCJU se poate mândri cu o Clinică de Chirurgie Cardio-vasculară de talie europeană, cu un Centru de Hemodializă ultramodern, cu o Secţie de Anestezie Terapie Intensivă la fel de modernă, dar şi cu o Unitate de Primire a Urgenţelor (UPU), de asemenea, de nivel european. Cei mai mulţi bani au venit de la CJC, o mică parte fiind alocată de către Ministerul Sănătăţii, şi asta doar în cazul UPU. Şi investiţiile în SCJU nu se opresc aici. În paralel se lucrează la schimbarea lifturilor, şi ele cu o vechime de zeci de ani, dar şi la amenajarea unei noi intrări a spitalului. De asemenea, CJC continuă investiţiile şi în partea medicală, mai exact modernizarea Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (investiţie de la CJC de 5 milioane de euro) şi înfiinţarea unui centru de radioterapie (investiţie de la CJC de 10 milioane de euro). „Sunt investiţii extrem de importante pentru Spitalul de Urgenţă, investiţii pe care noi nu ni le-am fi permis în actualul context politic. Vreau să mulţumesc CJC pentru efortul depus, pentru că demonstrează cât de importantă este sănătatea”, a declarat managerul. Nu acelaşi lucru se poate spune despre guvernanţii portocali, care pun prea puţin preţ pe sistemul de sănătate şi aşa în colaps. Chiar dacă SCJU este de rang I, deci şi finanţarea ar fi trebuit să fie una pe măsură, s-ar părea că suma alocată pentru SCJU, în 2012, va fi una cu 7-8% mai mică faţă de anul precedent. „De ce?”, întreabă retoric managerul, subliniind contribuţia constănţenilor la fondul de sănătate, dar nu numai. „Suntem pe locul doi după Bucureşti la ceea ce înseamnă colectă din asigurări. Problema este că sunt spitale care au un rang mai mic decât noi dar care primesc mai mulţi bani pentru că acolo sunt autorităţi la şefia judeţelor care au o anumită coloratură politică”, a precizat dr. Căpăţână.