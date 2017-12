Sănătatea lui Nicușor Constantinescu, pe muchie de cuțit

Veștile care vin dinspre SUA în privința sănătății președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, nu sunt deloc bune. Primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că a vorbit cu prietenul său, care i-a spus că are o nouă infecție. „Se pare că atunci când i-au făcut ultima operație i-au atins intestinul subțire și, din cauza asta, au apărut complicații. Adică, are o nouă infecție. Abcesul pentru care a suferit ultima intervenție chirurgicală s-a redus, dar acum are altă infecție“, a declarat Mazăre, adăugând că Nicușor Constantinescu urmează acum un tratament cu antibiotice, însă atunci când l-a întrebat dacă medicația pe care o urmează va fi suficientă și nu va ajunge din nou la cuțit răspunsul nu a fost unul îmbucurător: „Ori una, ori alta“. Fondul problemei este însă unul mult mai grav. „Infecția pe care o are este motivul pentru care nu poate să înceapă radioterapia“, a explicat Mazăre.

Situația în care se află șeful CJC este prezentată foarte clar, de altfel, în ultimele documente care au fost prezentate și Curții de Apel București, atunci când magistrații au decis că șeful CJC ar trebui arestat preventiv. Într-unul dintre documente, dr. Doru Paul, profesor asistent de medicină, hematologie - oncologie, la Monter Cancer Center, de la Spitalul Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York, declara: „Aşa cum am indicat şi anterior, d-nul Nicuşor Constantinescu nu este stabil să călătorească din punct de vedere medical şi necesită supraveghere medicală atentă pentru o serie de afecţiuni şi complicaţiile care decurg din acestea”. Reamintim că, anterior doctorului Doru Paul, astfel de acte au mai trimis și Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis din New York. Cu toate astea, pe numele lui Nicușor Constantinescu a fost emis mandatul de arestare național. Radu Mazăre a declarat că, în urma discuțiilor purtate cu Nicușor Constantinescu, a aflat că pe numele șefului CJC nu s-ar fi emis mandatul internațional de urmărire. Având în vedere boala de care suferă, dar și veștile privind prigoana procurorilor împotriva sa, toate astea au contribuit, probabil, la agravarea stării de sănătate a președintelui CJC.