Sănătatea, „o maşină veche, poluantă”

Reforma sanitară din ţara noastră este un fel de apă de ploaie, dacă luăm în calcul declaraţiile reprezentanţilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), potrivit cărora România are nevoie de o reformă profundă, în niciun caz de cea de până acum. Mai mult decât atât, şeful Misiunii FMI, Jeffrey Franks, a afirmat, la întâlnirea cu membrii Comisiei de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, că sistemul sanitar din România este „o maşină veche, poluantă, care consumă 30 de litri la suta de kilometri, iar Guvernul îi bagă în rezervor numai 25 de litri”. Vicepreşedintele Comisiei de buget-finanţe a Camerei Deputaţilor, Adrian Niţu, a precizat că şeful FMI le-a spus deputaţilor că România are nevoie de o maşină nouă, nepoluantă şi eficientă, care să consume măcar sub 20 de litri de carburant la 100 km.

FRANKS, DESPRE PROBLEMELE SĂNĂTĂŢII: „MAŞINA VECHE MAI ARE O PROBLEMĂ - PIERDERILE DE CARBURANT. STOPAŢI PIERDERILE CA MAŞINA SĂ FUNCŢIONEZE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI, IAR DIN 2012 VĂ TREBUIE NEAPĂRAT O MAŞINĂ NOUĂ”

Reprezentanţii FMI consideră că România trebuie să facă o reformă profundă a Sănătăţii, aceasta fiind o prioritate de vârf după reformele în domeniul salarizării şi pieţei muncii.

EFECTELE REFORMEI DE „AZI”: SĂNĂTATE PE... MULŢI BANI. Rezultatele reformei de până acum sunt evidente, simţite de toţi cei care au intrat în contact direct cu serviciile medicale de stat: dacă ajungi în spital trebuie să scoţi bani din buzunare, chiar dacă eşti asigurat (deci plăteşti lunar la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate), fie pentru medicamente, fie pentru materiale sanitare, până la materiale necesare în blocurile operatorii; dacă ai nevoie de un set de analize medicale de laborator, chiar şi banale, trebuie iar să scoţi bani din buzunare, fondurile laboratoarelor epuizându-se în timp record (doar câteva ore); dacă ai nevoie de un consult de specialitate iarăşi trebuie să plăteşti, după ce eşti programat pe o listă interminabilă, fiind nevoit să aştepţi luni bune, în lipsa specialiştilor, iar exemplele pot continua. Nu în ultimul rând, tot ca efect al reformei noastre de „azi”, trebuie subliniat exodul medicilor şi al asistenţilor medicali, care este de neoprit în România, spre deosebire de celelalte ţări, unde guvernele caută fel şi fel de metode pentru a-şi păstra specialiştii aproape.