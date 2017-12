Sănătatea, „resuscitată” cu banii pensionarilor!

După ce o viaţă întreagă au cotizat la fondul asigurărilor sociale de sănătate, pensionarii trebuie să scoată, în continuare, bani din buzunarele şi aşa goale, din nou, pentru Sănătate. Sistemul sanitar, cu un „picior” în groapă, va fi resuscitat cu banii bătrânilor. Sub Guvernul Boc V au fost făcute calcule peste calcule, însă în zadar. Şi totuşi, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, a găsit soluţia: cotizaţii la Sănătate din veniturile şi aşa de nimic ale celor care au contribuit o viaţă la bugetul statului. Guvernul a decis ca pensionarii cu venituri pornind de la 740 lei şi revoluţionarii, cu excepţia celor răniţi, să achite contribuţii sociale de sănătate, numărul contribuabililor incluşi astfel în baza de impozitare fiind de două milioane persoane. Această categorie de pensionari şi revoluţionari va fi obligată ca, începând cu 1 ianuarie 2011, să achite contribuţii de 5,5% la Fondul asigurărilor de sănătate.

NOROC CU PENSIONARII... . Cseke a declarat, ieri, că după colecta de la pensionari se vor strânge 1,4 miliarde de lei. “Destinaţia acestei sume este stabilită prin proiectul Legii bugetului de asigurări sociale de sănătate. Un miliard de lei va merge la medicamentele compensate, iar 400 de milioane lei la finanţarea spitalelor. Deci, vor avea destinaţii speciale, stabilite în Legea bugetului”, a declarat ministrul Sănătăţii, la Parlament. Întrebat dacă majorarea TVA din iulie nu a acoperit deloc deficitul şi a fost nevoie să se impoziteze pensiile, Cseke a arătat că nu există o legătură între aceste două lucruri. “Este o altă discuţie. Eu aş discuta numai despre finanţarea sistemului sanitar care, datorită unor decizii de-a lungul timpului, aş reaminti că noi am pornit de la o contribuţie de 7% la angajator şi 7% la angajat şi am ajuns la 5,2% la angajator şi 5,5% la angajat. Deci, o scădere de 3,3%, iar numai într-un singur an, în 2008, a scăzut de trei ori nivelul contribuţiei, în total cu 1,8 procente”, a spus ministrul.

PREA PUŢINI CONTRIBUABILI. Demnitarul este nemulţumit că sunt prea mulţi exceptaţi la contribuţia de sănătate încă de la începutul mandatului, considerând că nu este corect ca în România să existe 10,8 milioane de persoane exceptate de la plată, dar considerate asigurate. “A creşte acum nivelul contribuţiei poate nu este oportun, dar nici a avea 10,8 milioane de persoane exceptate şi care, prin lege, să fie considerate asigurate şi să beneficieze de servicii medicale, din punctul meu de vedere, nu este corect. Şi atunci a venit această soluţie, pentru că bugetul fondului de asigurări de sănătate trebuie să fie mai sustenabil decât a fost acum o săptămână sau două săptămâni”, a precizat Cseke.

BANI PLĂTIŢI DEGEABA. Asiguraţii din România sunt indignaţi, în condiţiile în care, ajunşi în spitale, plătesc de la seringi, pansamente şi până la medicamente şi truse chirurgicale. „Am plătit şi încă mai plătesc la fondul asigurărilor de sănătate. Degeaba! Am cumpărat totul în spital, ca să nu mai pun la socoteală şpăgile pe care le-am dat în stânga şi-n dreapta pentru orice mişcare”, a spus un pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Cu siguranţă nu este singurul bolnav din România care este nemulţumit de asigurarea la Sănătate. Mai toate spitalele din ţară au rămas cu farmaciile goale, aprovizionarea fiind făcută fără o continuitate, aşa cum este firesc, mai ales dacă vorbim despre spitalele de urgenţă.

CNAS, SUB COORDONAREA MS. Ministrul a mai arătat că nu a renunţat la proiectul de a trece Casa de Asigurări de Sănătate la Ministerul Sănătăţii (MS), considerând că aşa este normal. “Eu cred că, atât timp cât politica sanitară trebuie făcută de MS, indiferent de cine este ministru şi cine ocupă acest portofoliu, atât timp cât în accepţiunea societăţii răspunzător pentru sistemul sanitar este MS, cred eu că este normal ca atribuţiile de coordonare a problemelor - cum se finanţează acest sistem - care sunt strict legate astăzi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să fie în coordonarea sau subordinea MS”, a spus Cseke.