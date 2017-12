Sănătatea și Educația, beneficiarele viitoarelor rectificări

Lipsa banilor în domeniile cele mai importante este exact lucrul prin care România se deosebește de alte țări civilizate. Sistemul de sănătate „bolnav” și sistemul educațional defect sunt constantele ultimilor ani. În această perioadă, măcar s-a mai încercat rezolvarea problemelor. Așa se face că în urma ședinței de Guvern de joi, în cadrul căreia s-a făcut prima rectificare bugetară din 2014, Executivul a alocat cei mai mulți bani Ministerului Sănătății. În plus, Guvernul intenționează ca și la rectificările următoare să aloce mai mulți bani pentru Sănătate și Educație.

SPITAL RENOVAT Veștile au fost date de premierul Victor Ponta, în timpul vizitei sale la Spitalul Pantelimon, aflat în plin proces de reabilitare. „Pentru că, la rectificare, cei mai mulţi bani s-au dus spre Sănătate - de altfel, şi la rectificarea din septembrie o să alocăm în continuare bani pentru Sănătate -, am vrut să văd un proiect de succes. Înţeleg că, doar în 9 luni, de la un spital foare vechi, care nu respecta niciun fel de standard, s-a progresat foarte mult, dar mai este de lucru. Am văzut şi ce merge bine, am văzut şi ce merge prost şi nu pot decât să consider că, deşi Ministerul Sănătăţii a primit cel mai mult la rectificare, tot n-a primit destul şi, cu siguranţă, orice resurse suplimentare avem le alocăm pentru Sănătate şi Educaţie”, a spus Ponta. El a fost însoțit de ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și de secretarul de stat al Ministerului de Interne, Raed Arafat. De asemenea, premierul a observat că modernizarea maternității Spitalului Pantelimon a suferit întârzieri, dar și-a dat seama că întârzierea este justificată: „Proiectul cu maternitatea este întârziat, am vrut să văd de ce s-au schimbat anumite date tehnice şi mi s-a explicat că e vorba despre noi standarde pe care toate maternităţile din România trebuie să le respecte”. Investiția este susținută dintr-un împrumut de 250 de milioane de euro primit de la Banca Mondială. Premierul a mai spus că toate resursele suplimentare ale Guvernului vor fi direcționate pentru finalizarea maternităților finanțate din aceste împrumuturi.