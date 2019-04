Sanatoriul Balnear Mangalia, dotat ca-n afară

Conducerea Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia (SBRM) intenţionează să achiziţioneze, în acest an, mai multe aparate şi instrumente medicale moderne, pentru eficientizarea actului medical şi creşterea calităţii serviciilor oferite pacienţilor. Potrivit declaraţiilor reprezentanţilor instituţiei, unul dintre aparatele care ar putea intra în dotarea unităţii, anul acesta, este destinat ecografiei musculoscheletală. ”Este ometodă de diagnostic precisă şi complexă, fără efecte secundare pentru pacient, nedureroasă, care se poate efectua ori de câte ori este nevoie,aducând un real beneficiu în diagnosticul şi urmărirea unei game largi de afecţiuni musculoscheletale”, au explicat specialiştii SBRM. Ei au precizat că acest tip de ecografie permite explorarea structurilor musculoscheletale şi a părţilor moi superficiale, aducândinformaţii similare rezonanţei magnetice, însă la costuri mai accesibile, ceea ce o face a fi metoda de primă intenţie. Tot în acest an, SBRM doreşte să achiziţioneze un aparat DEXA, necesar pentru determinarea densităţii minerale osoase, prin DXA (dual x-ray absorbtiometry), considerată metoda de referinţă atât pentru diagnosticarea, cât şi pentru monitorizarea tratamentului osteoporozei.“Osteodensitometria este o metodă radiologică de evaluare a densităţii osoase la nivelul întregului sistem osos sau în zonele cele mai predispuse fracturilor osteoporotice – col femural, coloana vertebrală şi antebraţ. Cu o expunere minimă de radiaţii, examinarea durează 5-7 minute şi permite atât calculul riscului de demineralizare osoasă în timp, cât şi evaluarea răspunsului la tratament”, au mai explicat reprezentanţii medicali ai Sanatoriului. Nu în ultimul rând, pacienţii SBRM ar putea beneficia, începând cu acest an, de o bandă de alergare interactivă, destinată reabilitării mersului şi analizei de mişcare. “De asemenea, intenţionăm să dotăm cu aparatură modernă cabinetul de asigurare a continuităţii asistenţei medicale şi să achiziţionăm aparate de terapie cu câmp electromagnetic înalt pulsat pentru tratamentul durerii”, au adăugat specialiştii Sanatoriului Balnear din Mangalia.