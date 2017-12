Poliţiştii au propus, recent, parlamentarilor să modifice Codul Rutier, extinzând definiţia comportamentului agresiv în trafic. Până acum, la acest capitol sunt menţionate în calitate de contravenţii doar proferarea de injurii sau folosirea de gesturi obscene. Legea modificată ar trebui să includă şi sancţionarea depăşirilor repetate, în zigzag, frânarea bruscă sau slalomul printre maşini. De asemenea, pentru agresiune ar urma să fie suspendat automat permisul de conducere pe o perioadă cuprinsă între şase luni şi un an, pe lângă sancţiunile penale aferente faptelor violente comise. Însă pentru unii dintre concitadinii noştri propunerea legislativă, deşi o idee bună, este doar pură fantezie, atât timp cât nici măcar actualul Cod Rutier nu este aplicat în Constanţa. „Vorbim deja de alt nivel de civilizaţie. Iar eu ar trebui să mă aştept ca slalomul nici măcar semnalizat, care a devenit o tradiţie la noi în trafic, să fie sancţionat, când toată noaptea se trece pe roşu la intersecţia dintre bulevardul Tomis şi bulevardul Mamaia? În plus, chiar dacă sunt mai multe afişaje de viteză prin oraş, nu am cunoştinţă ca cineva să fi fost sancţionat pentru depăşirea vitezei în dreptul lor. Deci sunt pe post de termometre… Întâi să se aplice legea existentă”, a spus Costache Bicu, un pensionar.

• „PRACTICA NE OMOARĂ” • Potrivit unei angajate în mediul privat, Valentina Roşca, o sancţionare mai dură a unei game largi de agresiuni în trafic este o idee bună, dar punerea ei în practică este problematică în România. „Conduc de 15 ani şi pot spune că au fost momente în care a trebuit să blochez portierele. Sunt mulţi „masculi feroce” în trafic. Dar la cine să apelez, la actualul sistem legislativ care există doar cu numele? Aplicarea legii în România este dificilă, practica ne omoară. În plus, sunt probleme mult mai importante pe care le are ţara acum, iar distragerea populaţiei cu astfel de subiecte pică bine pentru cei de la putere”, a precizat Roşca.