Sancţiuni dure în urma incidentelor din partida FC Farul - FC Viitorul

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a analizat, ieri, incidentele din meciul FC Farul Constanţa - FC Viitorul Constanţa, desfăşurat duminică, în cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor A şi a luat măsuri dure în privinţa celor trei jucători eliminaţi în timpul partidei. Cel mai aspru sancţionat a fost Florin Tănase, atacantul Viitorului, care a provocat întreg scandalul, scuipând un adversar. Acesta a fost suspendat pentru o perioadă de opt etape şi amendat cu 300 de lei. Un alt jucător al Viitorului, fundaşul Bogdan Mitache, a fost suspendat două etape şi amendat cu 200 de lei, în timp ce Mihai Hetruc, portarul Farului, va sta departe de teren trei etape şi va trebui să achite 300 de lei. În plus, FC Viitorul a fost amendat cu 57 de lei, pentru că mai mulţi de cinci jucători au fost sancţionaţi cu cartonaşe galbene. Analiza cazului va continua miercuri, 17 aprilie, când reprezentanţii celor două cluburi au fost convocaţi la Comisia de Disciplină. „Vom fi reprezentaţi de delegatul echipei şi vom prezenta probele pe care le avem. Din păcate, acestea incriminează clubul-gazdă, dar nu avem cum să nu ne apărăm”, a spus preşedintele Viitorului, Paul Peniu.

INCIDENTE ŞI LA JUNIORI C. Din păcate, după doar două zile de la acest eveniment, un nou incident a izbucnit între reprezentanţii celor două cluburi. La partida juniorilor C, dintre FC Viitorul şi ACSSF Farul 2010, încheiată cu succesul cu 3-0 al echipei pregătite de Cristian Şchiopu (n.r - campioană naţională în 2011), a avut loc un schimb dur de replici între preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu şi antrenorul celor de la ACSSF Farul 2010, Ionel Melenco, fost antrenor în anul 2010 la Grupa 1997 a Academiei Hagi. Din câte se pare, totul ar fi pornit de la un comentariu al lui Ionel Melenco la o lovitură liberă a Viitorului, care urma să fie executată de Ianis Hagi. După cum declară preşedintele Academiei Hagi, Ionel Melenco i-ar fi strigat portarului său să aibă grijă să nu primească gol de la “panarama” de jucător al Viitorului. Paul Peniu i-a reproşat acest lucru lui Melenco, iar de aici şi până la înjurături nu a mai fost decât un pas. „O altercaţie verbală, care s-a transformat într-o tentativă de bătaie. Îmi pare rău că am căzut în această capcană şi că nu mi-am stăpânit reacţiile. A sărit gardul să mă bată, dar a fost oprit de câteva persoane care se aflau lângă mine. Nu mă aşteptam la atâta venin şi ură din partea lui Melenco, mai ales că nu am avut nicio divergenţă cât timp a lucrat la Academie. Ceea ce mă îngrijorează şi mai mult este că după terminarea incidentului i-a sunat pe Dan Rădulescu şi Iulian Gândac să le spună că sunt sclavi şi să-i ameninţe pentru că au intervenit să mă apere. Eu regret că l-am înjurat, dar acest lucru nu îi scuză intenţia de a sări la bătaie”, a precizat Peniu. La rândul său, Ionel Melenco afirmă că motivul incidentului este o născocire a celor de la Academia Hagi. „Nu am de ce să jignesc vreun copil, nici măcar nu ştiam cine bate acea lovitură liberă. Doar i-am spus portarului că îl mănânc dacă primeşte gol. Este minciuna lor dacă spun altceva, pentru că vor să se scoată în faţa lui Hagi. De acolo şi până să mă înjure de mamă, care este moartă, este drum lung, iar asta fără să îi fac nimic lui Paul Peniu. M-a făcut nemernic, ordinar. Ce îi dă dreptul să mă jignească în toate felurile? Nu este un comportament normal, indiferent că eram antrenor sau un spectator oarecare, un paznic sau orice altceva”, a spus Melenco.