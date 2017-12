Sancţiuni mai dure pentru şoferii care conduc băuţi

Şoferii care se urcă la volan sub influenţa alcoolului, care nu opresc la trecerile de pietoni sau care depăşesc cu 60 km/h limita legală de viteză vor fi pedepsiţi mai aspru, după intrarea în vigoare a unui proiect de modificare a Codului Rutier, lansat, marţi, în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru zece zile. Dacă actul normativ îşi va păstra forma actuală, amenzile maxime prevăzute de lege, în clasa a V-a de sancţiuni, de la 21 la 100 de puncte-amendă (1.575 - 7.500 de lei) şi care în prezent se aplică numai persoanelor juridice ar urma să fie dispuse şi împotriva şoferilor ce conduc având o alcoolemie de peste 0,80 grame la mie alcool pur în sânge, care nu acordă prioritate pietonilor angajaţi regulamentar în traversare sau care depăşesc limita maximă de viteză pentru sectorul respectiv de drum cu peste 60 km/h. Proiectul de modificare a Codului Rutier prevede şi noi termene pentru suspendarea dreptului de a conduce - respectiv o perioadă de 120 de zile atunci când fapta şoferului a fost urmărită ca infracţiune, dar s-a dispus aplicarea unei sancţiuni administrative şi de 180 de zile în cazul unui accident rutier soldat cu decesul sau vătămarea corporală a unei persoane. “Eu consider că avem nevoie de o lege mai aspră pentru disciplinarea conducătorilor auto. Numeroase accidente rutiere se produc în fiecare an în România din cauza şoferilor care conduc sub influenţa alcoolului, din cauza vitezei excesive sau pe fondul neacordării priorităţii de trecere pietonilor. S-a vorbit despre adevărate fenomene şi este normal ca legea să fie mai drastică atunci când vine vorba despre astfel de abateri”, a declarat pentru “Telegraf” cms. şef Lucian Diniţă, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere.

SUBIECT CONTROVERSAT Proiectul de lege mai prevede şi faptul că şoferii amendaţi care nu achită valoarea sancţiunii în termen de 90 de zile vor avea permisele suspendate până fac dovada plăţii, chiar dacă vor contesta sancţiunile în instanţă. Documentul lansat în dezbatere publică de MAI vizează şi controversatul subiect al maşinilor înmatriculate în alte state. “Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state deţinute cu orice titlu de persoane care au domiciliul ori reşedinţa în România pot fi conduse pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state”, se arată în proiectul de lege al MAI. Despre o prevedere asemănătoare s-a discutat mult şi în cursul anului 2012, ca urmare a numărului mare de maşini înmatriculate în Bulgaria care au ajuns pe şoselele din România. Statisticile realizate în 2012 arătau că în ţara noastră se aflau în circulaţie peste 40.000 de autoturisme înmatriculate în statul vecin. Proiectul de lege mai propune, pe lângă această interdicţie, şi obligaţia persoanelor care conduc maşini înmatriculate peste hotare să prezinte poliţiştilor, la controalele rutiere, un act care să dovedească titlul cu care deţin autovehiculul. Acest document trebuie însoţit de o traducere legalizată în limba română. Sancţiunile pentru nerespectarea acestei reguli includ reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare.