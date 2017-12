Sancţiuni pentru un stâlp de înaltă tensiune

În semn de protest la adresa celor care au băgat ţara în rahat, încercând zadarnic să se spele pe mâini, domnul Sobaru, angajat al TVR, s-a aruncat de la un balcon al Parlamentului României. Cazul în sine, deşi are alte conotaţii, a trezit setea la datorie a poliţiştilor vigilenţi din patria noastră. Prea mici ca să înţeleagă sensul gestului lui Sobaru, cadrele din dotarea Poliţiei l-au tratat pe cel în cauză ca pe un infractor, întocmindu-i dosar penal! La început, au catalogat evenimentul ca fiind accident de muncă şi, în mod normal, ar fi trebuit să-i sesizeze pe cei de la ITM. În această categorie se înscriu şi alte gesturi sinucigaşe de acest fel. În mod firesc, după mintea lor, fiecare disperat, cocoţat în vârful unui stâlp, pe motiv că nu are din ce trăi, ar trebui sancţionat drastic de către ITM! În primul rând, pentru nerespectarea regulilor de protecţia protestelor în masă. Revin la gestul celui cocoţat pe un stâlp de înaltă tensiune. Cum este posibil să protesteze fără echipament de protecţie adecvat? De azi înainte, cei care intenţionează să atragă atenţia Puterii în acest fel, căţărându-se peste tot, sunt obligaţi să poarte pe cap o cască de protecţie. Fiind cunoscuţi ca adepţi ai muncii de prevenire, poliţiştii zeloşi l-au chemat pe Sobaru la audieri, întocmindu-i, repet, dosar penal. Înainte de toate, a fost acuzat că şi-a luat o identitate falsă, fiind confundat cu Fifi Înaripatul. Un alt cadru de nădejde i-a reproşat că nu a avut autorizaţie de zbor. Investigaţiile au mai scos în evidenţă rolul parapantei în viaţa socială. În ciuda dramatismului generat de gestul angajatului de la TVR, ancheta a căpătat accente comice, anchetatorii, foarte absorbiţi de substantiv, făcându-se de oaie. De fapt, din câte am înţeles, pe unul dintre ei îl cheamă chiar Oaie! Iniţial, până la intervenţia opiniei publice, cadrele poliţieneşti din dotarea patriei au vrut să-i ardă făptuitorului o amendă usturătoare. Din mai multe motive. Ba că a trecut abuziv peste spaţiul legal de zbor aprobat în Parlament, fiind survolată abuziv zona tribunei la care tocmai vorbea premierul Boc. Ba că, în cădere, a rupt mai multe scaune şi a deformat podeaua, bun al aleşilor noştri, nu-i aşa! Puţin a lipsit să nu i se deschidă un dosar penal pe motiv că, aruncându-se de la balcon, în semn de protest, protestatarul a şifonat imaginea guvernanţilor! Pornind de la acest caz uluitor, instituţiile abilitate vor să pună la punct un sistem eficace de sancţionare drastică a manifestărilor de acest gen, fiind incluse aici şi persoanele aflate în comă. Mă tem că toţi cei care au executat greva foamei, indiferent de perioadă, vor fi chemaţi să dea cu “ subsemnatul” Într-o ţară bogată în vitamine, precum a noastră, gestul celor care intră în greva foamei reprezintă o sfidare! Când toate produsele de bază sunt ieftine, e posibil ca unii concetăţeni să protesteze prin înfometare? În fapt, foamea şi sărăcia reprezintă starea noastră naturală…