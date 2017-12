Sandra Bullock crede acum în căsătorie

A jucat deseori în comedii romantice, care se sfîrşeau cu o nuntă ca-n poveşti, dar, în viaţa reală, actriţa ajunsă la 44 de ani, pe care nu îi arată, era departe de a fi convinsă de beneficiile certificatului de căsătorie. Nu de puţine ori, Sandra Bullock s-a declarat împietrită şi înfricoşată de ideea de mariaj. Între timp, a devenit o soţie devotată şi o mamă vitregă ideală. „Am fost mereu o combinaţie ciudată dintre un băieţoi şi tipă feminină”, se descrie actriţa. În 2000, mama sa, Helga, a murit de cancer la vîrsta de 63 de ani, iar acest lucru avea să îi schimbe toată percepţia asupra vieţii. „Înainte de a muri mama, mă trezeam fără să îmi amintesc ce am făcut săptămîna trecută sau acum o lună sau un an. Dar, după toate astea, am fost determinată să fac lucrurile cum trebuie şi să savurez momentul”, a declarat Sandra Bullock.

Născută în Arlington, în statul Virginia, dintr-o mamă de origine germană, cîntăreaţă de operă şi un tată antrenor, Sandra şi sora ei mai mică, Gesine, au zburat adeseori între SUA şi Europa. „Făceam schimbul în avion vorbind engleză sau germană sau invers, în funcţie de ce ţară mergeam. Mi-a plăcut să călătoresc şi m-a făcut să nu îmi fie frică de la o vîrstă fragedă să păşesc în ţări şi culturi diferite”. Aşa se explică tot ceea ce o diferenţiază de alte vedete de la Hollywood şi cultul pentru păstrarea intimităţii sale. Fără să fie o feministă declarată, Sandra Bullock nu şi-a ascuns lipsa de încredere faţă de ideea căsătoriei, declaraţii care i-au făcut să strîmbe din nas pe cei mai puritani dintre admiratorii săi. Numai că în urmă cu patru ani avea să-l cunoască pe cel care avea să-i devină soţ. Jasse James este mecanic, mare pasionat de motoare, care are propria emisiune pe Discovery Channel. La numai trei luni de la începutul relaţiei lor, ceea ce a convins-o pe Sandra Bullock să facă pasul cel mare a fost un cumplit accident pe care l-a suferit Jasse James, din care însă acesta s-a refăcut complet. Pentru că nu era membru legal al familiei sale, actriţa a fost împiedicată să-l asiste în spital ceea ce a accentuat şocul accidentului suferit de iubitul său. „Îmi spuneam: şi mi-am dat seama că nu este corect. Am ştiut că, dacă ar sta într-un scaun cu rotile, voi avea grijă de el”, a declarat diva, care nu are nici cea mai mică intenţie să îşi forţeze soţul să renunţe la pasiunea lui. „Nu aş face niciodată asta, aşa cum nici el nu m-ar obliga pe mine. Ştiu cu cine m-am măritat şi nu vreau să-l schimb vreodată. Este de departe mult mai talentat şi complet decît aş fi eu vreodată şi de cîte ori ieşim, el este zeul, pentru că oamenii îl opresc să îi ceară un autograf”.

Odată cu căsătoria, Sandra Bullock a devenit şi mamă vitregă pentru cei trei copii ai lui Jesse James, băieţii Chandler, de 15 ani şi Jesse Jr, de 12, din prima lui căsătorie, şi fiica, Sunny, de patru ani, din cel de-al doilea mariaj, pentru care cuplul are temporar custodia totalăă, întrucît mama micuţei se află în închisoare, pentru evaziune fiscală. „Dacă am fost îngrozită? Deloc. Actorii sînt cei mai mari copii de pe planetă şi prefer să fiu în compania micuţilor decît într-o cameră plină de actori”.