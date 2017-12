Sandra Bullock ia o pauză în carieră

Actriţa americană Sandra Bullock, în vârstă de 45 de ani, este decisă să întoarcă cât mai repede spatele celui mai jenant moment din viaţa sa. Nici măcar câştigarea premiului Oscar pentru rolul interpretat în pelicula ”The Blind Side” nu o mai consolează după ce mariajul său a eşuat. Sandra Bullock ia o pauză pe termen nedeterminat în cariera sa de actriţă, pentru a se dedica creşterii bebeluşului pe care l-a adoptat. Vedeta a dezvăluit recent în revista ”People” că a adoptat în luna ianuarie un copil de culoare, în vârstă de trei luni, pe nume Louis şi că va divorţa de soţul său, Jesse James. Despărţirea s-a produs după ce presa a dezvăluit că acesta a înşelat-o pe Sandra Bullock de mai multe ori. Actriţa l-a angajat pe avocatul Joseoh Kibre, la care au mai recurs anterior şi Clint Eastwood sau Mohamed al-Fayed.

Sandra Bullock afirmă că nu mai are răbdarea de a mai face filme în viitorul apropiat. ”Tot ce ştiu este că vreau să mă bucur de rolul de mamă. Să fac toate lucrurile pe care le fac mamele, afară, în lume. Cariera va trebui să aştepte puţin”, a spus actriţa. Cunoscută drept ”regina comediilor romantice”, Sandra Bullock a câştigat, anul acesta, primul premiu Oscar după o carieră de 20 de ani, pentru rolul din drama ”The Blind Side”. Sandra Bullock nu se rupe însă cu totul de industria cinematografică, rămând în funcţia de director al propriei case de producţie cinematografică, Fortis Films. Aceasta are patru proiecte în desfăşurare, lungmetrajele “The Sprinkler Queen”, “Kiss & Tango”, “Jingle” şi “One of the Guys”.