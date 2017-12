Sandra Izbaşa aduce prima medalie de aur la gimnastică

După ce fetele au luat medalie de bronz la echipe, iar băieţii s-au clasat pe poziţia a şaptea, cele mai mari speranţe la o medalie de aur în concursul de gimnastică erau puse în finalele de la aparate. Duminică, în finala de la sol, au intrat în concurs doi dintre gimnaştii noştri cotaţi cu cele mai mari şanse la titlul olimpic de la Beijing, Sandra Izbaşa şi Marian Drăgulescu, însă România a numărat la sfîrşitul concursului doar unul singur. Izbaşa a fost cel care l-a adjudecat, devenind campioană olimpică, după ce a ocupat locul întîi în finala de la sol a concursului individual pe aparate. Dublă campioană europeană la acest aparat, în 2006 şi 2008, gimnasta noastră a reuşit un exerciţiu excelent, deşi a intrat ultima în concurs, iar presiunea era una foarte mare după ce Shawm Johnson şi Anastasia Liukin avuseseră prestaţiile notate cu cele mai mari note, 15.500, respectiv 15,425. Venită cu cea de-a doua notă din calificări, Izbaşa şi-a stăpînit foarte bine emoţiile şi a stricat planurile americancelor, care visau deja la primele două trepte ale podiumului după ratările rusoaicei Anna Pavlova şi chinezoiacei Fei Cheng. Nota Sandrei a fost 15,650 (cu notă de plecare 6,5) şi a adus prima medalie de aur pentru delegaţia României de gimnastică, după ce la echipe, lotul antrenat de Nicolae Forminte a luat bronz. Pe cea de-a doua treaptă s-a clasat Shawn Johnson, urmată de conaţionala sa Anastasia Liukin. „Sînt foarte mulţumită că am intrat ultima în concurs. Presiunea nu a fost mai mare, sînt obişnuită şi a fost bine că evoluînd ultima am ştiut că pot să dau tot ce pot din mine. Am văzut că gimnastele dinaintea mea au ratat, iar acest lucru mi-a dat încredere. Voi continua o mie de ani în gimnastică, de fapt cît mă va lăsa sănătatea. La ultima diagonală am tremurat de-a binelea”, a afirmat Izbaşa. La rîndul său, antrenorul constănţean Nicolae Forminte a apreciat tăria de caracter a Sandrei Izbaşa. „Mă voi consulta cu familia să văd dacă mai rămîn la lot. Sînt foarte mîndru de Sandra Izbaşa. Această finală a scos în evidenţă trăsătura forte a Sandrei, tăria de caracter”, a spus Forminte. Astăzi, emoţiile se vor îndrepta către finala de la paralele (ora 13.00), unde Steliana Nistor este calificată cu o notă de 15.975, care de altfel a fost şi nota pe care gimnasta a primit-o la paralele şi în finala de la individual compus.

Drăgulescu, pe şapte la sol

Deşi avea unul dintre cele mai complexe exerciţii din finala de la sol, iar medalia olimpică de aur era singura care îi lipsea din palmares, “Marocanul” nu a reuşit să îşi împlinească visul de a o cucerii. Exerciţiul lui Marian Drăgulescu a pornit din 6,5, dar a ratat a doua diagonală şi a primit o notă de doar 14,850, fiind depunctat şi la execuţie. Astfel, Marian Drăgulescu a dat argintul de la Atena pentru locul şapte la Beijing, însă păstrează şanse la titlul olimpic pentru finala de la sărituri. Titlul olimpic la sol i-a revenit lui Zou Kai (China), care a primit 16,050, urmat de Gervasio Deffer (Spania) - cu o notă de 15,775 şi Anton Golotsutskov (Rusia) - cu 15,725. Astăzi, elevul lui Dan Grecu va intra în lupta pentru aur la sărituri, acolo unde este calificat de pe prima poziţie. Liderul echipei “tricolore” a fost notat la a două execuţie din calificări cu cea mai mare notă din concurs, 16,900, în timp ce nota maximă după actualul regulament este 17,000. Pe podiumul de la sărituri ar putea urca şi vicecampionul mondial din 2007, Flavius Koczi, care a ocupat locul cinci în calificări cu o medie foarte bună, 16,587. Tot astăzi, va intra în concurs şi Robert Stănescu, care este calificat în finala de la inele de pe ultima poziţie.