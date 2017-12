Sandra Izbaşa şi-a petrecut ziua de naştere la Aqua Magic

Departe de sala de antrenament de la Deva, campioana olimpică de la Beijing, Sandra Izbaşa, a împlinit, ieri, vîrsta de 19 ani. Aniversarea a prins-o pe sportivă pe litoral, unde lotul olimpic de gimnastică efectuează un stagiu de pregătire. Între două antrenamente, Sandra şi-a petrecut ziua de naştere alături de colegele sale de la lot în parcul de distracţii “Aqua Magic”, unde au fost invitate să petreacă cîteva ore de neuitat, la fel ca toate loturile naţionale care vor sosi pe litoral în acest an. Înainte de a da startul la înfruntarea topoganelor, Sandra a participat la conferinţa de presă dedicată Crosului Olimpic, unde a dezvăluit cîteva din planurile ei de viitor. „Mă bucur foarte mult că am reuşit să îmi petrec ziua de naştere aici şi nu a trebuit să rămîn la Deva. Mă gîndesc la Campionatul Mondial şi nu ştiu cît de greu va fi sau cît de uşor. Depinde de cum vreau să îl primesc. Sînt însă optimistă în ceea ce priveşte această competiţie. Vreau să-mi iau şi Bac-ul şi să urc pe podium la Campionatele Mondiale”, a spus Izbaşa, trăgînd cu ochiul la tortul mare de ciocolată primit din partea Direcţiei pentru Sport a Judeţului. „Vă mulţumesc pentru aceste cadouri deosebite”, a continuat sportiva, care se simte din ce în ce mai responsabilă: „La 19 simt că am mai multă responsabilitate. Îmi doresc ca ziua de azi (n.r - ieri) să fie una frumoasă şi să-mi îndeplinesc visurile”, a fost dorinţa gimnastei. Revenită de curînd la pregătire după operaţia pe care a suferit-o la picior, Izbaşa va intra în pîine imediat ce va reveni la Deva. „Sînt într-o pregătire mai intensă, iar cînd voi reveni la Deva voi începe pregătirea pe aparate. Mă împart între învăţat şi pregătire la fel ca fiecare sportiv de performanţă. Nu ştiu dacă voi lua o notă mare la Bac, acest lucru îl vor decide comisiile”, a spus Sandra. Chiar dacă la un moment dat se va retrage din activitatea de performanţă, Sandra nu vrea să stea departe de sport, iar studiile superioare le va urma în cadrul Facultăţii de Fizică şi Sport, unde este deja admisă după rezultatele obţinute la Beijing.

Liber la distracţie doar pînă la antrenamentul de seară

Petrecerea nu a durat însă foarte mult. Dacă Sandra a primit liber ieri, celelalte componente au fost nevoite să intre după-amiază în sala de antrenament de la Complexul „Tomis”. „Nu există vacanţă pentru noi. Există doar evenimente care se înlănţuiesc unele după altele şi cu perioade mai intense şi mai puţin intense de pregătire”, a spus Nicolae Forminte, prezent şi el la conferinţa de presă organizată pe terasa Hotelului “Sport”.