Sandra, playback dezamăgitor la Bucureşti

„Regina muzicii disco” a anilor ‘80, Sandra, a făcut o impresie defavorabilă la concertul susţinut vinerea trecută, la Sala Palatului din Bucureşti. Solista a prestat, timp de 50 de minute, playback pe linie, având şi o prezenţă scenică de o calitate îndoielnică. Astfel, mulţi români au părăsit sala cu mult înaintea terminării concertului.

Primul semn de nelinişte a apărut chiar la începutul recitalului, când nimeni nu a schiţat vreo reacţie la melodia „Maria Magdalena\", probabil cel mai mare hit al Sandrei. A urmat piesa „The Night Is Still Young\" de pe noul album. Nici „Hiroshima\" sau „In the Heat of the Night\" nu au mişcat publicul. Mulţi spectatori au avut senzaţia că solista aştepta să termine show-ul cât mai repede. Chiar şi cei doi dansatori nu păreau să aibă mai mult „entuziasm” decît vedeta anilor ‘80. Lumea a început să fredoneze abia la „Midnight Man\" şi „Everlasting Love\", melodie care a fost şi primul bis… de-abia după 40 minute. Totul s-a încheiat cu „Tete a tete\", o piesă cântată în limba franceză.

În schimb, italianul Francesco Napoli, cel care a deschis show-ul Sandrei, a reuşit să ridice publicul în picioare cu hiturile sale. „Balla Balla\", „Americano\" sau „My Way\" sunt doar câteva dintre melodiile apreciate de spectatori. Acesta a cântat şi cu grupul Distinto un melanj de disco şi operă, moment care a fost pe placul publicului. Mai mult, italianul s-a arătat atât de emoţionat încât a „stors” şi câteva lacrimi pe scenă.