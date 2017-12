Sânge pentru... festival!

Organizatorii campaniei de încurajare a donării de sânge “Pay with blood”, desfășurată în perioada 14-24 iulie de UNTOLD Festival în parteneriat cu Institutul Național de Transfuzie Sanguină (INTS), estimează un număr de peste 500 de români care își vor plăti biletul la festival donând sânge. Donatorii care vin între 17 și 19 iulie la caravana mobilă de transfuzie din București, amplasată la intrarea Charles de Gaulle din parcul Herăstrău, sau între 20 și 21 iulie la Centrul de Transfuzie Sanguină din Cluj-Napoca primesc pe loc bilete la UNTOLD Festival. Totodată, românii care merg în centrele regionale și județene de transfuzie din toată țara și completează formularul de donator de pe www.untoldfestival.com primesc reducere la abonamentele festivalului. “„Pay with blood“ este o inițiativă inedită și curajoasă, care atrage atenția asupra nevoii reale de sânge în România. Am vrut să contribuim activ la creșterea numărului de donatori și, în același timp, să oferim fanilor o metodă unică de a-și plăti biletul la festival”, spune Adrian Chereji, director de marketing și comunicare al UNTOLD Festival. Doar 1,7% dintre români donează sânge într-un an, România fiind, astfel, printre ultimele trei țări din Europa după numărul de donatori, potrivit datelor Institutului Național de Transfuzie Sanguină. În 2014, au fost donate aproximativ 429.000 de unități de sânge la nivel național, din care aproape 49.000 în București, în contextul în care aproximativ un milion de bucureșteni ar putea fi donatori de sânge în decursul unui an, conform INTS.