Sânge și speranțe! Copila mutilată de o remorcă luptă pentru viața ei!

Ștefania, o fetiță de numai șase ani, a rămas fără picioare din cauza unui șofer care nu are permis. Micuța a fost lovită de remorca ce s-a desprins de un tractor condus de individul inconștient. Nenorocirea s-a produs marți, pe strada Mihai Eminescu din localitatea constănțeană Valu lui Traian.

După accident, Ștefania a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Constanța. Autoritățile au luat apoi decizia de a o transfera în Capitală, dar nu a rămas nici acolo. „A plecat cu elicopterul către București, pentru că ideea inițială era să ajungă la București, să vedem acolo, dar de la elicopter a fost automat pusă în avion și a decolat către Iași. La nivelul departamentului, de când am aflat, într-o oră am rezolvat destinația. Am acționat rapid. Mai întâi noi am sunat în mai multe locuri”, a declarat pentru Digi 24 Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Problemele păreau că nu se mai termină în cazul acestui biet copil. Fetiţa abia ce a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Iaşi și au apărut complicațiile. Din cauza lipsei de sânge, micuța a fost operată la 24 de ore după accident pentru a doua oară. Chirurgii au reușit să-i pună la loc piciorul care a fost retezat complet. Au operat de asemenea și membrul zdrobit. Starea Ștefaniei este în continuare critică. Mai mulți locuitori din Valu lui Traina au donat sânge pentru acest copil. Este important de știut faptul că sângele donat la Centrul de Transfuzii din Constanța poate ajunge la Iași. Așa că este nevoie în continuare de ajutor. Din fericire, medicii au reuşit să îi salveze picioarele micuţei.

FILMUL ODIOSULUI ACCIDENT PROVOCAT DE ȘOFERUL FĂRĂ PERMIS!

O adevărată scenă de groază a cutremurat localitatea constănțeană Valu lui Traian și a adus nenorocirea într-o familie sărmană. Marți, în jurul orei 13.50, a avut loc un accident care a lăsat o fetiță în vârstă de numai șase ani fără picioare. Tragedia s-a produs pe strada Mihai Eminescu. Pe marginea drumului, o femeie împingea un cărucior în care se afla copilul ei în vârstă de șapte luni. Alături, mergea fetița ei de șase ani. În acel moment, pe stradă se deplasa un tractor legat de o remorcă. Se pare că, din cauza unei defecțiuni, remorca de 3,5 tone s-a desprins de utilaj și a intrat direct în fetița de șase ani, căreia i-a retezat picioarele de la coapse. Mama și bebelușul au fost de asemenea loviți, însă au scăpat fără răni grave. Un localnic care a fost martor la întreaga grozăvie a sunat la 112 și a anunțat ce s-a întâmplat. Grav este faptul că șoferul în vârstă de 28 de ani nu avea permis. Acesta se pare că lucrează la o firmă deținută de primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi. Individul ar fi făcut mai multe drumuri pe distanțe mari cu utilaje agricole chiar dacă nu avea dreptul de a conduce. Oamenii legii au deschis o anchetă în urma căreia vor determina dacă accidentul a fost produs într-adevăr de o defecțiune tehnică sau dacă bărbatul care conducea autoutilitara nu și-a luat toate măsurile de siguranță atunci când a cuplat tractorul de remorcă. Oamenii din localitate spun că familia care a fost lovită de această dramă trăiește într-o sărăcie lucie. Părinții au patru copii.

