Sania Moşului a ajuns la copiii cu părinţi plecaţi peste hotare

Sărbătorile înseamnă să împărţim din puţinul nostru celor care au lipsuri mai multe decât noi, ceilalţi. Aşa s-au gândit şi cele câteva măicuţe ce sălăşluiesc la Mănăstirea Colilia, situată în apropiere de comuna Cogealac. Cu câteva zile înainte de venirea Crăciunului, s-au mobilizat şi au strâns cadouri pentru copiii năpăstuiţi de soartă care trăiesc în satul Râmnicu de Jos, ce aparţine de comuna Cogealac. Ca în fiecare an, ajutorul de nădejde a venit de la Fundaţia „Samaritean’s Purse“, o organizaţie americană non-profit care sprijină pe cei depăşiţi de greutăţile financiare şi încearcă să aducă bucurie şi în rândul familiilor nevoiaşe. Maica stareţă a Mănăstirii Colilia, Rafaela Stavrofora, a spus că în fiecare an, de sărbători, gândurile se orientează către copiii proveniţi din familii defavorizate, care de cele mai multe ori nu simt bucuria Naşterii Domnului deoarece părinţii lor se confruntă cu lipsuri financiare. Tocmai de aceea, ea a invitat copiii în lăcaşul de cult. „Am avut bucuria de a avea printre noi 50 de copii proveniţi din familiile defavorizate. Cei mai mulţi dintre ei au părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi ei stau acasă cu bunicii. Ne-au bucurat că ne-au vestit bucuria Naşterii Domnului prin câteva cântece tradiţionale”, a declarat maica stareţă.

„DOMN, DOMN SĂ-NĂLŢĂM!” Sub coordonarea învăţătoarelor Andra Alexe şi Elvira Hagiu de la Şcoala Gimnazială din Râmnicu de Jos, zecile de prichindei, elevi în clasele I - IV, au cântat colinde, au spus poezii şi apoi au fost răsplătiţi cu pachete. Cadourile au constat în iconiţe, îmbrăcăminte, rechizite şi dulciuri. „A trebuit să ne mobilizăm pentru că invitaţia mănăstirii a fost lansată din scurt, însă copiii s-au descurcat foarte bine. Au învăţat repede poezii şi colinde şi au răsplătit grija măicuţelor. Pentru cei mai mulţi dintre ei, cadourile sunt mană cerească, deoarece au multe lipsuri”, a declarat învăţătoarea Andra Alexe. În grupul de elevi veniţi să primească daruri s-a numărat şi Daniel. Şi el are părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi este lăsat în grija bunicilor. Are o maturitate în gândire ieşită din comun pentru un copil de vârsta lui şi are o situaţie şcolară foarte bună. Deşi are doar zece ani şi ar trebui să-şi dorească jucării, ca orice alt prichindel de vârsta lui, el a mărturisit, cu o mină serioasă, că nu-şi doreşte decât... să înveţe bine şi să fie sănătos. Mult mai vesele, dar timide au fost Maria şi Denisa, ambele eleve în clasa întâi. Fetele au spus poezii măicuţelor. „Am învăţat poezia în două zile. Nu a fost deloc greu să o reţin”, a spus Denisa, mai îndrăzneaţă. La acţiunea măicuţelor de la Mănăstirea Colilia au fost prezente mai multe feţe bisericeşti, printre care s-a numărat şi exarhul mănăstirilor din judeţ din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, părintele Benedict.