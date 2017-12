Sânmărtean şi Ţucudean, prezentaţi oficial la Pandurii Târgu Jiu

Fotbaliştii Lucian Sânmărtean şi George Ţucudean au fost prezentaţi oficial, joi, la formaţia de Liga 1 Pandurii Târgu Jiu. Cei doi jucători ofensivi au semnat contracte valabile pe câte un an cu gorjenii.

"Partea financiară nu prea a contat. Lucian Sânmărtean a câştigat ceva bani la viaţa lui. Interesul unei echipe care joacă fotbal, un antrenor care preferă un fotbal ofensiv, asta m-a făcut să aleg Pandurii în detrimentul altor echipe. Am ales să vin la Pandurii pentru a acumula jocuri, iar perspectiva echipei naţionale este deschisă din punctul meu de vedere. Doar randamentul va spune dacă voi fi sau nu convocat la echipa naţională. După Euro 2016, am avut o perioadă mai lungă de inactivitate. Am venit dintr-un campionat al Arabiei unde se juca la un nivel mai scăzut, au fost şi meciuri fără miză. Vreau să spun că pot face atât faza ofensivă, cât şi cea defensivă", a declarat Sânmărtean, în cadrul unei conferinţe de presă.

Mijlocaşul în vârstă de 36 de ani a vorbit şi despre viitorul său la Pandurii. "Melanjul dintre jucătorii tineri şi cei de experienţă fac o echipă valoroasă. Şi cred că tinerii au nevoie de jucători cu experienţă alături de ei. Nu cred că trebuie să ne hazardăm să spunem că vrem titluri, trofee. Cred că această grupare trebuie să câştige cât mai multe meciuri, are nevoie de încredere", a precizat Sânmărtean, care a primit tricoul cu numărul 10 la formaţia gorjeană.

Lucian Sânmărtean era liber de contract după despărțirea de formția arabă Al-Ittihad. Mijlocaşul ofensiv a evoluat în 32 de partide pentru Al-Ittihad, timp în care a marcat 10 goluri și a oferit nouă pase decisive în toate competițiile.

Pandurii devine astfel a şaptea formaţie din cariera lui Sânmărtean, care a mai evoluat la Gloria Bistriţa, Panathinaikos (Grecia), Utrecht (Olanda), FC Vaslui, Steaua şi Al Ittihad (Arabia Saudită).

George Ţucudean (25 de ani) a evoluat ultima oară la ASA Târgu Mureş, pentru care a reuşit două goluri în 11 meciuri.

"Am refuzat câteva oferte din afară, am vrut să fiu alături de familia mea, aproape de casă. Vin la o echipă cu mulţi jucători valoroşi, care mă pot ajuta să progresez. Încă nu pot juca 90 de minute, mai am de recuperat. Probabil că în 2-3 etape voi fi 100% din punct de vedere fizic. Am lucrat cu Grigoraş şi cu preparatorul fizic, sunt obişnuit cu metodele lui de antrenament", a precizat Ţucudean la prezentarea oficială.

De-a lungul carierei, Ţucudean a mai jucat la UTA Arad, Dinamo Bucureşti, Standard Liege, Charlton Athletic şi Steaua Bucureşti. George Ţucudean este cel de-al optulea transfer realizat în această vară de Pandurii Târgu Jiu, după Jordy Buijs, Christian Obodo, Armiche Ortega Medina, Claudiu Voiculeţ, Ovidiu Herea, Lucian Sânmărtean şi Valentin Alexandru.