Şansă de finanţare printr-un concurs de proiecte

Programul de responsabilitate socială „Heineken pentru Comunităţi” 2013, adresat tuturor organizaţiilor non-guvernamentale, precum şi instituţiilor publice, a fost lansat, ieri, şi la Constanţa şi are la bază un concurs de proiecte. Aplicaţiile vor trebui să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate şi pot fi implementate în domenii precum social, mediu, cultură, turism, sănătate, etc. La fel ca şi anul trecut, şi în 2013 programul se desfăşoară în cele patru oraşe de pe teritoriul României, printre care şi Constanţa. Organizaţiile non-guvernamentale şi institutiile publice interesate de program pot afla toate informaţiile necesare înscrierii în concurs şi întocmirii cererii de finanţare prin intermediul website-ului dedicat - www.heineken-pentru-comunitati.ro. Cererile de finanţare vor fi completate online, în limba română, în perioada 17 mai - 17 iunie 2013, iar jurizarea se va face în intervalul 18 iunie - 26 iunie 2013. Proiectele câştigătoare vor fi anunţate pe 27 iunie 2013. În plus, se vor menţine şi în acest an noutăţile aduse în 2012, printre care se numără faptul că aplicanţii pot depune una sau mai multe candidaturi, iar proiectele pot fi implementate atât în municipiul Constanţa, cât şi pe o rază de 15 kilometri în jurul acestuia. În urma concursului, un juriu independent de finanţatorul programului şi de Asociaţia CSR Nest (organizaţie din România, cu caracter apolitic, non-profit), format din evaluatori externi cu experienţă în domeniul social şi care au fost anterior implicaţi în proiecte de responsabilitate socială, va desemna două proiecte câştigătoare pentru Constanţa. Câştigătorii vor primi o finanţare în valoare de 50.000 lei fiecare, suma fiind destinată implementării programului conform calendarului stabilit de finanţator. “În ideea de a dezvolta permanent programul de responsabilitate socială, anul acesta am identificat câteva priorităţi pe care aplicanţii trebuie să le ia în calcul şi care se pot regăsi parţial sau total în proiectele depuse. Acestea se referă la promovarea voluntariatului şi a responsabilităţii sociale, acordarea unei atenţii sporite protecţiei mediului înconjurător şi contribuirea la dezvoltarea socială, economică, culturală sau de mediu a comunităţilor locale”, a declarat Sergiu Sebesi, preşedintele Asociaţiei CSR Nest.