Şansa reabilitării pentru FC Farul

Aflată la trei puncte de locul secund, care asigură promovarea în Liga I, FC Farul începe sîmbătă seria meciurilor împotriva unor adversari mai slab cotaţi. Echipa pregătită de Marius Şumudică dă piept în deplasare, de la ora 11.00, cu FC Botoşani, în etapa a 8-a a ligii secunde. În ciuda problemelor financiare şi a faptului că vor juca fără primă de joc, constănţenii sînt decişi să cîştige şi să recupereze astfel cele trei puncte pierdute etapa trecută, în propriul fief, cu Săgeata Stejaru. “Vom avea un meci greu, mai ales că întîlnim o echipă disperată după puncte, cu un tehnician bun, care a antrenat în prima ligă. Noi mergem însă la Botoşani să cîştigăm. Am jucat bine în deplasare în acest sezon şi am discutat cu băieţii, cărora le-am transmis că este foarte important să nu primim gol, pentru că sînt sigur că vom înscrie măcar o dată. Faţă de meciul cu Săgeata vor fi modificări în echipa de start. Nu sînt supărat pe jucători, ba chiar sînt mulţumit de joc”, a spus tehnicianul constănţean. În schimb, oficialii clubului le-au cerut jucătorilor mai multă determinare în joc. “Ne aşteptăm la mai mult de la această echipă. Sîntem supăraţi pe jucători pentru că am pierdut opt puncte pe teren propriu, ceea ce nu este permis pentru o echipă care-şi propune promovarea”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Mircea Crainiciuc. Constănţenii au petrecut noaptea de joi spre vineri în oraşul Roman, la Hotelul “Roman”, unde au fost nevoiţi să doarmă îmbrăcaţi în treninguri, din cauza frigului. În plus, antrenamentul de vineri dimineaţă a avut loc pe un teren sintetic de mici dimensiuni, situat într-un parc din centrul oraşului, conducătorii clubului de pe litoral omiţînd să asigure un teren de antrenament.

De partea cealaltă, noul antrenor al gazdelor, Cristi Popovici, visează la cele trei puncte, mai ales că se poate baza şi pe cei doi veterani, Ştefan Apostol şi Cornel Codreanu: “Prin prisma poziţiei în clasament, este un joc din care trebuie să obţinem cît mai mult împotriva unei echipe care şi-a propus promovarea. Venind şi după înfrîngerea cu Săgeata, Farul va dori să cîştige”.

Formaţiile probabile - FC Botoşani (antrenor Cristi Popovici): Prisacă - C. Codreanu, Such, Tincu, Atudorei, Renţea - Nicolae, Vrabie, Ş. Apostol - Ghiceanu, Caragea; FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - B. Andone, Cristocea, Păcuraru, Leu - M. Ene, Chico. Arbitri: Radu Petrescu (Bucureşti) - Florin Potora (Turda) şi Gero Szabo (Cluj).